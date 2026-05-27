René van der Gijp sangat tidak menyarankan untuk kembali ke Ajax

Wim Kieft berpendapat bahwa Daley Blind (36) masih bisa dengan mudah berperan di Eredivisie. René van der Gijp sama sekali tidak sependapat dengan hal itu dalam podcast KieftJansenEgmondGijp pada hari Rabu.

Kontrak Blind di Girona yang telah terdegradasi akan segera berakhir dan ia dapat memulai petualangan baru tanpa biaya transfer. Bek sekaligus gelandang ini sebelumnya pernah bermain untuk Ajax selama dua periode. Di sela-sela itu, ia membela Manchester United selama empat musim.

''Daley Blind masih bisa dengan mudah bermain di Belanda,'' demikian penilaian Kieft terhadap mantan pemain Ajax tersebut. ''Orang-orang mengatakan dia lambat. Tapi dia memang selalu selambat itu.''

''Tapi Blind bisa bermain sepak bola dengan baik. Dia bisa bermain lebih baik daripada Baas,'' kata analis asal Haarlem itu sambil membandingkan dengan bek tengah Ajax. ''Baas juga lumayan. Tapi saya pikir Blind masih bisa bermain dengan mudah.''

Kieft ditanya oleh pembawa acara Michel van Egmond apakah dia akan merekomendasikan Blind untuk kembali ke Belanda. "Tetap saja di sana, deh," jawab Van der Gijp menggantikan rekan di mejanya. "Jangan khawatir. Nanti kamu bakal dapat kolom dari Valentijn Driessen yang bilang kamu kurang cepat."

''Itu juga harus kamu mau. Tinggal di Belanda, tahu kan. Kamu juga jangan lupa, Wim, dia nanti akan bermain di samping Sutalo. Itu juga nggak bikin senang. Itu juga nggak membantu,'' tambah Van der Gijp yang skeptis.

Kieft akhirnya menyela: ''Blind memberi kesan bahwa dia masih ingin melakukannya, mengurangi beban selama setahun. Atau setidaknya bermain di Ajax.''