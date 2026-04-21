René van der Gijp meredam kritik terhadap pemain bintang Timnas Belanda: ‘Mungkin performa terbaiknya sudah lewat’

René van der Gijp tidak setuju dengan banyaknya kritik yang ditujukan kepada Virgil van Dijk di Belanda, demikian katanya dalam acara Vandaag Inside. Johan Derksen jelas-jelas tidak sependapat dengan hal itu.

“Kami memang selalu membicarakan Van Dijk, tapi di Inggris dia benar-benar dianggap sebagai pemain kelas dunia,” kata Van der Gijp membuka pembicaraan. Bek Liverpool itu mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat melawan Everton (1-2).

Johan Derksen tidak sependapat dengan Van der Gijp. “Tidak, tapi bola itu mengenai bagian belakang kepalanya. Namun, dalam hal pertahanan, dia memang masih memiliki beberapa kelemahan.”

Van der Gijp membela Van Dijk. “Saya tidak mengatakan dia lebih baik dalam dua tahun terakhir, tapi pada suatu saat performa terbaiknya juga bisa menurun. Tapi dia memang dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik yang pernah dimiliki Premier League.”

“Dia menerima terlalu banyak kritik dari kita, menurut saya,” kata mantan pemain sepak bola profesional asal Dordrecht itu. Derksen kemudian mengakui kualitas sang bek, tapi tetap memberikan catatan.

“Menurut saya, dia selalu melakukan kesalahan dalam bertahan. Dia adalah seorang bek. Dalam serangan, dia memang pandai menyundul. Tapi sundulan ini hanya setengah tepat,” kata Derksen merujuk pada sundulan penentu kemenangan.

“Tapi Johan, untuk seorang bek, bukankah dia punya segalanya? Tinggi badan, penampilan, kemampuan mencetak gol, dan kecepatan,” kata Van der Gijp. “Masalahnya hanya satu, dia lebih sering memicu penalti daripada sebelumnya. Kadang dia sedikit terlambat, tapi dia adalah bek yang hebat,” kata Wilfred Genee ikut menyela diskusi.