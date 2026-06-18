René Hake berpotensi kembali sebagai pelatih kepala: pembicaraan telah dimulai

René Hake sedang dipertimbangkan untuk menjadi pelatih baru Heart of Midlothian. Hal itu dilaporkan oleh media Skotlandia. Pria asal Belanda berusia 54 tahun itu saat ini sedang menganggur, setelah baru-baru ini ia dan Robin van Persie dipecat dari Feyenoord.

Heart of Midlothian, yang juga dikenal sebagai Hearts, musim lalu nyaris meraih gelar juara liga Skotlandia kelima dan yang pertama sejak 1960. Hingga hari pertandingan terakhir, tim asal Edinburgh ini memimpin klasemen.

Namun, pada putaran terakhir tersebut, mereka harus bertandang ke markas Celtic. Hearts hanya membutuhkan hasil imbang, tetapi justru kalah 3-1. Akibatnya, gelar juara kembali jatuh ke tangan Celtic.

Meskipun menjalani musim yang luar biasa, Hearts justru kehilangan pelatihnya: Derek McInnes pindah ke Rangers. Dalam waktu seminggu, klub berharap sudah memiliki penggantinya, dan Hake pun menjadi salah satu kandidatnya.

Menurut media Skotlandia, ia telah melakukan pembicaraan dengan petinggi klub pekan ini. Kembalinya Hake sebagai pelatih kepala pun mungkin akan segera terwujud, mengingat ia sebelumnya pernah menjabat posisi tersebut di FC Emmen, SC Cambuur, FC Twente, FC Utrecht, dan Go Ahead Eagles.

Selama satu setengah tahun terakhir, Hake menjabat sebagai asisten pelatih Van Persie di Feyenoord. Satu setengah minggu yang lalu, Van Persie dipecat dan Hake pun harus mengundurkan diri.

Minggu lalu, surat kabar Algemeen Dagblad melaporkan bahwa Hake masuk dalam daftar incaran Leicester City yang baru saja terdegradasi ke League One. Namun, pada akhirnya klub Inggris tersebut memilih Russell Martin.