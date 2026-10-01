Tim pelatih Real Madrid, di bawah arahan Jose Mourinho, telah menyepakati rencana pemulihan bersama bintangnya Kylian Mbappe, agar ia siap kembali sebelum laga yang dinanti-nanti melawan Barcelona.

Mbappe meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis setelah mengalami cedera dalam laga pertama di jeda internasional, melawan Turki, tepat ketika ia tengah merayakan golnya.

Penyerang Prancis itu merasakan nyeri yang jelas pada lutut kirinya, dan dengan cepat meletakkan tangannya di sana, sebelum mencoba melanjutkan permainan, namun ia tidak mampu meneruskannya dan meminta diganti.

Menurut laporan media, keputusan Mbappe untuk keluar pada momen tersebut mungkin menyelamatkannya dari cedera yang lebih serius, sebab Real Madrid menilai andai ia melanjutkan permainan meski merasakan nyeri, kemungkinan besar cederanya akan memburuk secara signifikan dan bahkan mungkin memerlukan tindakan operasi, yang akan berujung pada masa absen yang jauh lebih panjang.

Namun pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain di ibu kota Spanyol menghasilkan kesimpulan yang relatif melegakan.

Real Madrid mengumumkan bahwa Mbappe mengalami "hiperekstensi pada kapsul posterior lutut kiri", dengan perkiraan masa absen sekitar dua pekan.

Real Madrid tak mau ambil risiko

Menurut yang dilansir surat kabar "AS", besar kemungkinan Mbappe tidak akan tampil melawan Villarreal pada 10 Oktober ini, bahkan jika ia pulih sesuai jadwal yang ditetapkan, sebagai langkah pencegahan dari pihak klub, terutama karena ada agenda yang lebih penting menanti tim tak lama setelahnya, yakni El Clasico melawan Barcelona pada 25 Oktober di Stadion Camp Nou.

Saat ini, Real Madrid tidak melihat perlunya terburu-buru memulangkan penyerang Prancis itu, karena prioritasnya adalah mengembalikan kebugarannya secara penuh dan menghindari kemungkinan kambuh yang dapat memengaruhi partisipasinya dalam duel melawan Barcelona.

Izin libur dengan persetujuan Mourinho

Mbappe saat ini menghabiskan sebagian waktunya di Paris bersama pasangan dan teman-temannya, dalam perjalanan yang berlangsung atas persetujuan Jose Mourinho beserta tim pelatihnya, di samping tim medis Real Madrid.

Pihak terkait di klub menilai bahwa cedera Mbappe saat ini hanya membutuhkan istirahat aktif, dan bahwa keberadaannya di kompleks olahraga Real Madrid di "Valdebebas" tidak akan memberikan keuntungan tambahan dalam proses pemulihannya.

Kata "disepakati" dan "terkoordinasi" kerap muncul ketika membahas cara Real Madrid mengelola fase pemulihan Mbappe, sebagai isyarat bahwa seluruh langkah dilakukan dengan koordinasi antara sang pemain dengan tim pelatih dan tim medis.

Mbappe juga tidak ikut serta dalam latihan Real Madrid yang digelar di Valdebebas, Kamis, dan ia baru akan mulai mengintensifkan kerjanya pekan depan, namun tanpa menetapkan target spesifik untuk mengejar duel melawan Villarreal.

Jawaban atas laporan El Chiringuito

Informasi dari surat kabar "AS" ini hadir untuk menjawab apa yang disampaikan program "El Chiringuito" pada hari Kamis ini, terkait Mbappe.

Program Spanyol terkenal itu mengungkap: "Mbappe tidak datang ke pusat latihan Valdebebas selama dua hari terakhir, meski mengalami cedera dan membutuhkan perawatan".

Salah satu tamu menjelaskan: "Hal ini membingungkan. Ia tiba dalam kondisi cedera dari Prancis namun tidak menjalani perawatan di kota tempat ia bermain".

Program itu menegaskan, dengan mendukung pernyataannya melalui potongan video dan foto, bahwa sang penyerang yang cedera berada di Paris, di mana ia terlihat bersama kekasihnya Ester Exposito.

Tindakan ini pun menimbulkan kehebohan besar di Spanyol. Namun ini bukan kali pertama, sebab perjalanannya ke Sardinia saat mengalami cedera musim lalu juga sempat menuai keheranan serupa.

Masih harus dilihat apakah sang penyerang telah memperoleh persetujuan klubnya dan tim medis, yang kemungkinan besar memang demikian. Bagaimanapun, hal ini memberikan dalih kuat bagi mereka yang menuduhnya berpura-pura cedera.