Sebuah laporan media mengungkap reaksi Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) atas keputusan FIFA terhadapnya pada hari Selasa ini, menyusul insiden yang terjadi dalam pertandingan "La Roja" melawan Mesir.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, namun penonton yang hadir di stadion tersebut bersiul saat lagu kebangsaan timnas Mesir dikumandangkan, lalu meneriakkan yel-yel yang menghina Islam.

Pemerintah Spanyol, Federasi Sepak Bola Spanyol, serta banyak tokoh Spanyol, terutama Luis de La Fuente, pelatih La Roja, dan bintang tim, Lamine Yamal, mengecam apa yang terjadi di stadion tersebut.

FIFA hari ini menyatakan ketidakpuasan atas insiden yang terjadi dalam pertandingan tersebut, dan memutuskan untuk memulai proses disiplin terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol.

Wasit mencatat insiden tersebut dalam laporan pertandingan, yang mengakibatkan kasus ini dilimpahkan ke Komite Disiplin FIFA.

Surat kabar "Marca" melaporkan: "Federasi Sepak Bola Spanyol tetap tenang menghadapi penyelidikan yang dibuka FIFA menyusul insiden yang terjadi di Cornella selama pertandingan terakhir tim nasional Spanyol."

Surat kabar tersebut menambahkan: "Federasi menganggap pembukaan penyelidikan semacam ini sebagai bagian dari prosedur rutin dalam kasus-kasus seperti yang terjadi saat melawan Mesir, sehingga tidak ada kekhawatiran internal mengenai konsekuensi disiplin yang mungkin timbul."

Mereka juga menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol akan menyerahkan berkas lengkap dalam beberapa hari ke depan selama masa banding di FIFA, dan laporan ini akan memuat rincian semua tindakan yang diambil selama pertandingan, termasuk dokumen dan laporan yang diminta setelah pertandingan: proses penyelenggaraan acara, prosedur keamanan federasi, pengelolaan tiket, laporan koordinator keamanan, dan kesimpulan yang diambil.

Selain itu, berkas tersebut juga akan mencakup, menurut surat kabar tersebut, pesan-pesan yang disiarkan melalui sistem penyiaran umum, papan skor video, dan media sosial dari divisi komunikasi, dengan tujuan menunjukkan respons segera terhadap peristiwa yang terjadi selama babak pertama pertandingan persahabatan melawan tim nasional Mesir.

Dengan semua ini, Federasi berencana untuk menunjukkan perilaku yang benar dari organisasi dalam menghadapi insiden-insiden tersebut, serta memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip dan kebijakan yang dipromosikan oleh "FIFA" dalam memerangi rasisme dan segala bentuk kekerasan dalam sepak bola.

