Rencana rahasia: Zidane bakal menghapus warisan Deschamps

Zinedine Zidane tidak butuh waktu lama untuk menorehkan pengaruhnya pada timnas Prancis, karena perubahan yang ia lakukan tidak terbatas pada aspek teknis dan taktis di dalam lapangan, tetapi juga meluas hingga ke cara menangani klub-klub dan kasus cedera para pemain, dalam upaya yang jelas untuk menghindari benturan yang terjadi pada masa pendahulunya, Didier Deschamps.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, staf teknis baru yang dipimpin Zidane mulai menerapkan pendekatan berbeda dalam menangani kasus-kasus medis, yang lebih menekankan pada dialog dan koordinasi langsung dengan klub, alih-alih mewajibkan pemain yang cedera untuk hadir di pusat pelatihan Clairefontaine guna menjalani pemeriksaan tambahan.

Hervé Colado, kepala baru layanan medis timnas Prancis, mengemban tugas memperkuat kerja sama ini, setelah koordinasi dengan klub menjadi bagian mendasar dalam menangani cedera para pemain.

Hal itu terlihat jelas dalam kasus Robin Risser, yang meninggalkan pemusatan latihan timnas setelah adanya pembahasan antara klub Lens dan staf medis timnas Prancis, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan staf saat ini untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu bagi pemain yang cedera.









Pendekatan ini berbeda dari sejumlah sikap yang terjadi pada era Deschamps, di antaranya kejadian Bradley Barcola pada Maret 2026, ketika pemain Paris Saint-Germain terdahulu itu tiba di Clairefontaine meski telah menjalani pemeriksaan sinar-X bersama klubnya hanya sehari sebelumnya.

Penanganan cedera Kylian Mbappe menegaskan arah baru ini, karena timnas Prancis mengumumkan keluarnya bintang Real Madrid tersebut dari pemusatan latihan setelah mengalami cedera lutut menghadapi Turki, dan itu hanya sekitar satu jam setelah pertandingan berakhir.

Keputusan itu mencerminkan kehati-hatian staf teknis untuk tidak mengambil risiko terhadap para pemain, sekaligus menghindari memaksa mereka bertahan di pemusatan latihan atau melakukan perjalanan tanpa kebutuhan, terutama ketika klub sudah mengetahui langsung kondisi medis mereka.









Tampaknya melalui kebijakan ini Zidane berupaya membangun hubungan yang lebih tenang dengan klub-klub, setelah tahun-tahun belakangan menyaksikan sejumlah perselisihan seputar kondisi fisik para pemain.

Paris Saint-Germain sempat berselisih dengan staf teknis timnas Prancis pada September 2025 terkait Désiré Doué dan Ousmane Dembélé, setelah klub menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi fisik Doué, sebelum pemain itu akhirnya mengalami cedera selama pemusatan latihan timnas.

Setelah kemenangan pertamanya atas Turki dengan skor 1-0, Zidane bersiap menghadapi Belgia, di tengah awal yang tidak hanya terbatas pada hasil dan taktik, tetapi juga membawa pesan yang jelas bagi klub-klub: "Koordinasi dan kepercayaan akan menjadi tajuk fase baru timnas Prancis".