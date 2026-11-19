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Perpanjangan kontrak Arda Guler hingga 2032 bukan sekadar tanda tangan biasa di kantor Bernabeu. Itu adalah pernyataan kepercayaan Mourinho kepada murid kesayangannya, yang telah ia siapkan rencana khusus yang menegaskan bahwa sang pemain bakal menjalani musim terbaik dalam hidupnya.

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Perpanjangan kontrak Arda Guler bersama Real Madrid hingga 2032 memiliki nilai simbolis yang besar bagi klub. Pemain internasional Turki itu merupakan rekrutan paling menonjol dari departemen pencari bakat yang dipimpin Juni Calafat dalam beberapa tahun terakhir, yang kala itu berhasil mengungguli Barcelona, yang saat itu dipimpin Deco, dalam mendapatkan tanda tangannya.

Langkah ini datang ketika sentuhan akhir sedang diberikan pada transfer JJ Gabriel, talenta lain yang akan diinvestasikan di Valdebebas. Meski prosesnya tidak selalu semudah yang diperkirakan, perpanjangan kontrak Guler datang pada waktu yang sangat tepat.

Harian "Sport" asal Spanyol mengutip sumber yang dekat dengan ruang ganti Real Madrid: "Mourinho yakin bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia akan mencatatkan angka terbaik dalam kariernya musim ini."

Sejak kembali ke klub, pelatih asal Portugal itu menjadikan Guler sebagai murid setianya, pemain yang menjadi poros jaringan umpan dan mampu memaksimalkan bola mati, berkat penguasaan bolanya yang kuat yang menguntungkan seluruh tim.

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Ucapan Mbappe, "Terima kasih, saya akan tidur lebih nyenyak malam ini", setelah pengumuman perpanjangan kontraknya menjadi bukti yang baik tentang bagaimana perkembangan pemain Turki itu memengaruhi ekosistem Real Madrid.

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Sejauh musim ini, Guler telah mencetak lima gol dan memberikan tujuh assist dalam 19 pertandingan, yang terbagi antara Real Madrid, tempat ia mencetak empat gol dan enam assist dalam 14 pertandingan, dan Turki, tempat ia menyumbang satu gol dan satu assist dalam lima pertandingan.

Dua belas kontribusi langsungnya terhadap gol membuatnya semakin dekat dengan catatan terbaik dalam kariernya. Torehan gol tertingginya adalah sembilan gol pada musim 2024/25, sedangkan produktivitas menyerang tertingginya terjadi pada musim 2025/26, dengan delapan gol dan sembilan belas assist bersama klub dan tim nasionalnya.

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Untuk mengangkat performa pemain Turki itu lebih jauh, harian tersebut menegaskan bahwa Mourinho telah menyusun rencana khusus. Guler kemungkinan besar akan terus bermain di sayap kanan. Idenya adalah menciptakan keunggulan jumlah di lini tengah dan membiarkan sisi sayap terbuka untuk Valverde, yang memiliki kemampuan fisik untuk menembus ruang di sisi tersebut.

Penyesuaian taktik ini menjadi kunci kebangkitan Real Madrid selama rentetan delapan kemenangan beruntun di antara dua jeda internasional terakhir.

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Harian tersebut menyebutkan: "Mourinho memilih Guler untuk memberi tim kendali lebih besar atas serangannya." Performa tim secara keseluruhan menegaskan keputusan ini, karena tim memiliki statistik jauh lebih baik ketika pemain Turki itu berada di lapangan. Real Madrid mencetak 25 gol dan hanya kebobolan 4 gol selama 846 menit yang dimainkan Guler di LaLiga dan Liga Champions, dibandingkan 19 gol dicetak dan 13 gol kebobolan dalam 594 menit tanpa dirinya, menurut data situs "FBref".

Perbedaannya terletak pada jumlah gol yang kebobolan. Rata-ratanya turun dari 1,97 gol per 90 menit saat pemain Turki itu absen menjadi 0,43 gol ketika ia berada di lapangan, atau turun sebesar 78%.

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Mourinho juga mempertimbangkan kemungkinan memainkan Guler sebagai pemain nomor 8 dalam beberapa pertandingan. Namun, pelatih asal Portugal itu meyakini pemain Turki tersebut tidak seharusnya bermain di posisi yang lebih ke belakang seperti itu, karena penampilan terbaiknya muncul ketika berada dekat dengan gawang lawan.

Meski demikian, memainkannya di posisi tersebut mungkin diperlukan saat menghadapi tim yang bertahan dengan rapat, dan peran ini akan menuntutnya untuk mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam.

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Musim Mourinho bersama Real Madrid sangat bergantung pada performa Arda Guler, pemain yang sangat dikagumi sang pelatih dan stafnya sejak sesi latihan pertama.

Hubungan yang awalnya bersahabat itu kini berubah menjadi hubungan pribadi dan profesional yang erat, sebagaimana ditegaskan sumber harian tersebut: "Mourinho sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini. Dia ingin terus mengeluarkan kemampuan terbaiknya."