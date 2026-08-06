Kepindahan Cristian Romero ke Atletico Madrid kini semakin dekat dari sebelumnya, setelah klub berhasil menyediakan likuiditas finansial dan ruang yang dibutuhkan dalam batas gaji melalui 3 transaksi penjualan hanya dalam waktu 4 hari.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", direktur olahraga Mateu Alemany memimpin langkah cepat untuk mendanai perekrutan, dengan menargetkan penguatan lini pertahanan melalui bintang Argentina yang menjadi prioritas utama tim.

Kelegaan ini datang setelah rampungnya kepindahan Matteo Ruggeri ke Aston Villa, Nahuel Molina ke Roma, dan tercapainya kesepakatan final yang menyatakan kepindahan Thiago Almada ke River Plate.

Setelah negosiasi yang berlangsung berminggu-minggu antara River Plate dan Flamengo asal Brasil, klub Argentina itu memenangkan transaksi tersebut dengan biaya sekitar 20 juta euro, sehingga Almada melanjutkan kariernya di negaranya. Sang pemain sebelumnya bersiap bergabung dengan pemusatan latihan timnas Argentina di pusat latihan "Ezeiza" pada Senin mendatang, namun ia akan menghentikan liburannya di Ibiza menuju Buenos Aires untuk menyelesaikan proses kepindahannya secara resmi.

Hasil dari tiga transaksi membuka pintu bagi Romero

Dengan transaksi ini, Atletico Madrid menambahkan 20 juta euro ke kas mereka, yang bergabung dengan 18 juta euro tetap + 6 juta variabel dari penjualan Ruggeri, serta 19 juta euro yang mencakup 13 juta tetap dari transaksi Molina ke Roma.

Dengan demikian, klub kini memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mengajukan tawaran pertama mereka kepada Tottenham guna mendatangkan Cuti Romero, yang mencapai 30 juta euro. Bek tengah Argentina itu menantikan kepastian kepindahannya, di tengah optimisme yang hati-hati di dalam Atletico untuk merampungkan transaksi ini dengan sukses.

Rencana Alemany belum selesai, dan perekrutan bergantung pada yang pergi

Meski ada kemajuan dalam berkas Romero, rencana Mateu Alemany masih belum tuntas. Tim membutuhkan penguatan tambahan untuk menutupi kepergian Antoine Griezmann, Thiago Almada, dan Nico Gonzalez, mengingat sejauh ini klub hanya mencukupkan diri dengan transaksi Kang-in Lee saja.

Setiap langkah baru bergantung pada prinsip "satu pemain keluar, satu pemain masuk". Kedatangan Nico Gonzalez terkait dengan kepergian pemain lain terlebih dahulu, sebagaimana mendatangkan penyerang tambahan mengharuskan kepergian setidaknya dua pemain.

Daftar kandidat yang akan pergi mencakup Jose Maria Gimenez, Thomas Lemar, dan Carlos Martin, ditambah hasil yang diharapkan dari penjualan pemain akademi, setelah kepergian nama-nama seperti Gianno Monserrati, Julio Diaz, Kostis, dan Murcio. Dan sampai berkas-berkas ini terselesaikan, dua transaksi yang tersisa akan tetap ditunda.