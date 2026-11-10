Di tengah keterbatasan finansial yang mencekik, kecerdasan buatan menyodorkan kepada direktur olahraga Deco sebuah daftar berisi enam bek tengah yang bisa direkrut pada Januari tanpa biaya transfer, demi menyelamatkan lini pertahanan Hansi Flick sebelum fase krusial.

Prioritas Barcelona adalah seorang bek tengah dengan status pinjaman hingga akhir musim, terutama karena batas atas gaji yang tersedia tidak melebihi empat juta euro, sehingga menutup peluang investasi besar tanpa menjual salah satu pemain.

Yang memuncaki daftar, menurut "Sport", adalah pemain Brasil Vitor Reis, bek Manchester City, yang piawai mengontrol bola serta memiliki pengalaman di La Liga bersama Girona.

Surat kabar itu menyoroti bahwa peminjaman Reis (20 tahun) selama enam bulan bisa menguntungkan semua pihak, tetapi ia minim pengalaman dalam laga-laga krusial.

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Di urutan kedua ada Lucas Beraldo dari Paris Saint-Germain, yang bermain dengan kaki kiri, piawai mendistribusikan bola, dan terbiasa dengan pertahanan tinggi.

Surat kabar Spanyol itu menunjukkan bahwa kendala dari transfer Beraldo (22 tahun) adalah meyakinkan Paris untuk meminjamkannya kepada pesaing langsung di Eropa.

Adapun opsi ketiga adalah bek Arsenal Piero Hincapié (24 tahun), yang dianggap paling cocok dengan gaya Flick, memadukan kecepatan dan keberanian serta bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri, tetapi kontraknya dengan Arsenal hingga 2031 membuat peminjamannya sangat sulit.

Surat kabar itu menggambarkan bek Chelsea Jorrel Hato (20 tahun) sebagai pemain yang cerdas secara taktis dan piawai memulai serangan, selain bahwa kemampuannya sangat cocok untuk Barcelona, tetapi Chelsea menganggapnya sebagai investasi jangka panjang.

Daftar itu juga mencakup peluang transfer, yang pertama adalah bek Milan Fikayo Tomori (28 tahun), yang kontraknya berakhir pada Juni 2027, sehingga bisa membuka pintu negosiasi peminjaman, terutama karena kecepatan dan pengalaman internasionalnya cocok dengan tuntutan Flick.

Daftar itu ditutup dengan nama bek Manchester United Lisandro Martínez (28 tahun), yang merupakan pemain paling berpengalaman dan paling menarik di antara keenamnya, seorang pemimpin sejati, piawai bermain dengan kaki kiri, dan menyerupai Íñigo Martínez dalam membangun serangan, di samping kontraknya yang berakhir pada 2027 dengan opsi perpanjangan, tetapi gajinya serta riwayat cederanya menjadi kendala paling menonjol.