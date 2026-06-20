Remco Balk melakukan transfer yang diimpikan oleh banyak pemain sepak bola Belanda

Menyusul Jort van der Sande (30), Remco Balk (25) juga akan bermain untuk Bali United, demikian dilaporkan Voetbal International. Pelatih kepala Johnny Jansen berhasil mendatangkan dua penyerang dari SC Cambuur dalam waktu singkat.

Kontrak Balk di Leeuwarden akan segera berakhir, sehingga Bali United dapat merekrut pemain sayap yang sangat cepat ini tanpa biaya transfer.

Setelah akhir pekan ini, Balk akan terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan formalitas terakhir. Bagi seorang pesepakbola Belanda yang kurang mendapat kesempatan bermain, ini merupakan transfer impian yang sesungguhnya.

Bali United masih memiliki beberapa pemain Belanda lainnya yang terikat kontrak, seperti Mike Hauptemeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, Thijmen Goppel, dan Jens Raven.

Balk merupakan pemain penting bagi Cambuur pada musim lalu, namun ia memilih pindah ke luar negeri daripada bermain di Eredivisie.

Secara total, Balk telah memainkan 149 pertandingan resmi bersama Cambuur. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 34 gol dan 19 assist.