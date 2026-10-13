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... dan sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh tim Belgia menghadapi tim-tim Italia!

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Inter Milan mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi dalam sejarah Eropanya, setelah kalah 4-3 dari klub Belgia Club Brugge di Stadion "San Siro, Selasa, dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Menurut jaringan Opta, "Inter kalah dalam empat pertandingan berturut-turut di Piala Eropa/Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarahnya.

Awalnya adalah dua kekalahan dari Bodo/Glimt pada babak gugur musim lalu, lalu membuka perjalanannya musim ini dengan kekalahan dari Real Madrid, sebelum tumbang di tangan Club Brugge.

Rekor historis Club Brugge di San Siro

Di sisi lain, Club Brugge menjadi tim Belgia pertama yang mencetak 4 gol melawan lawan dari Italia di Piala Eropa/Liga Champions.

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Inter pun melorot ke peringkat 28 pada tabel fase liga yang terdiri dari 36 tim, sementara Club Brugge naik ke peringkat 18 setelah meraih 3 poin pertamanya di kompetisi benua ini pada musim ini, usai menghadirkan salah satu kejutan terbesar musim ini.

Meski Inter menciptakan banyak peluang serangan sepanjang pertandingan, kerapuhan lini belakang dan kesalahan individu yang berulang memberi Club Brugge kesempatan untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan historis di Stadion San Siro.