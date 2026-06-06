Rekor transfer Alexander Isak terpecahkan: Brighton menandatangani kontrak lima tahun

Brighton & Hove Albion mengumumkan kedatangan Zadok Yohanna pada hari Sabtu. Pemain asal Nigeria ini bergabung dari AIK Stockholm, yang menerima dana transfer sebesar minimal 28 juta euro—jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Swedia.

Yohanna yang berusia delapan belas tahun, yang akan genap berusia sembilan belas tahun akhir bulan ini, memulai kariernya di negara asalnya bersama Allah Football Academy. Pada tahun 2025, ia pindah ke AIK, di mana ia dengan cepat menjadi sensasi.

Yohanna akhirnya tampil dalam 18 pertandingan untuk AIK, di mana sang sayap kanan mencetak lima gol dan empat assist. Pemain yang lincah dalam menggiring bola ini menarik minat besar dari berbagai klub, termasuk Chelsea, Newcastle United, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Brighton.

Pilihan sang talenta pun jatuh pada Brighton, yang menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport akan mentransfer 28 juta euro. Melalui bonus, jumlah totalnya bisa mencapai 30 juta euro. Bagaimanapun, ini merupakan rekor transfer absolut bagi klub Swedia.

Rekor transfer keluar AIK sebelumnya dipegang oleh Alexander Isak. Penyerang Liverpool saat ini menghasilkan 8,6 juta euro bagi AIK, saat ia dijual ke Borussia Dortmund pada 2017.

Rekor Swedia sebelumnya dipegang oleh Lucas Bergvall, yang menghasilkan 20 juta euro bagi klubnya saat itu, Djurgårdens IF, saat ia pindah ke Tottenham Hotspur pada 2024.

“Saya menantikan untuk bekerja sama dengan Zadok,” kata manajer Fabian Hürzeler, yang tetap setia pada klub, melalui saluran resmi. “Setelah melihat penampilannya dan kualitasnya, saya tahu dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan di lini serang.”

“Dia masih muda dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan klub dan Liga Premier, tetapi dia adalah pemain yang menarik untuk ditonton dan dia membawa kreativitas yang pasti akan dihargai oleh para penggemar kami.”

"Dia dinamis, cepat, dan suka terlibat dalam duel. Kualitas dan kemampuannya akan menjadi aset yang sangat berharga bagi lini serang kami," kata Hürzeler. Yohanna telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Amex Stadium.