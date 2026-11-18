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Abdellah Ouazane kembali mengambil langkah baru dalam karier internasionalnya. Ia memanfaatkan penampilannya bersama timnas Maroko di Kualifikasi Piala Afrika 2027 untuk menorehkan jejak pertamanya dengan seragam tim nasional saat menghadapi Niger, sekaligus menambahkan namanya ke daftar pemain yang mencatat pencapaian di usia belia dalam sejarah sepak bola Maroko.

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Arti penting gol gelandang Ajax itu tidak hanya terletak pada fakta bahwa gol tersebut menentukan hasil laga melawan Niger, tetapi juga pada makna yang menyertainya terkait usia dan perjalanan kariernya bersama timnas, setelah ia masuk daftar pemain termuda yang mencetak gol internasional untuk Maroko.

Ouazane mencetak gol kemenangan 1-0 atas Niger pada Selasa malam dalam laga matchday keempat kualifikasi. Ia menjebol gawang lawan pada menit ke-22 setelah kombinasi apik dengan Brahim Diaz. Gol itu lahir pada penampilan perdananya sebagai starter bersama tim senior, sekaligus menjadi bukti kepercayaan pelatih Mohamed Ouahbi kepadanya. Sebelumnya, Ouahbi telah memberinya kesempatan melakoni debut internasional saat menghadapi Gabon pada 25 September 2026.

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Saat mencetak gol pertamanya kemarin, Ouazane berusia 17 tahun 306 hari. Dengan begitu, ia menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah timnas Maroko, menurut statistik yang dipublikasikan akun Stats Foot, yang khusus mengulas statistik sepak bola.

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Predikat pencetak gol termuda dalam sejarah timnas Maroko masih dipegang Larbi Aherdane, yang mencetak gol ke gawang Mesir pada 16 April 1971 saat berusia 16 tahun 314 hari. Aherdane pun tetap berada di puncak daftar tersebut lebih dari 55 tahun setelah golnya ke gawang Mesir di Kualifikasi Piala Afrika 1972.

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Abdellah Ouazane sebelumnya juga mencatatkan assist dalam pertemuan Maroko dan Niger sebelumnya, yang berakhir dengan kemenangan 5-1 untuk Maroko. Pemain Ajax itu tampil di menit-menit akhir laga tersebut sebelum memberikan umpan matang, lalu mendapat kesempatan lebih besar pada leg kedua, saat ia masuk dalam susunan sebelas pemain utama.

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Ouazane memulai karier internasionalnya bersama tim senior pada 25 September 2026, dalam laga melawan Gabon yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Maroko. Kala itu ia bermain selama 15 menit. Setelah itu, ia tampil melawan Niger pada leg pertama tanggal 13 November dan bermain 7 menit, sebelum melakoni debutnya sebagai starter pada leg kedua dan bermain 60 menit, menurut catatan penampilannya yang dipublikasikan dalam basis data situs FBref.

Ouazane merupakan salah satu bintang yang membawa Maroko menjuarai Piala Afrika U-17 pada 2025. Di level klub, Ouazane terikat dengan Ajax Amsterdam, yang memberinya kontrak profesional pertama pada Agustus 2025 dengan durasi hingga Juni 2028. Ia meniti karier di akademi klub Belanda tersebut sejak bergabung pada 2016, sebelum menembus Jong Ajax dan terus melangkah menuju tim utama, berbekal kemampuannya sebagai playmaker dan fleksibilitasnya bermain di lebih dari satu posisi menyerang di lini tengah.

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