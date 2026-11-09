Rekor tertinggi: Pengeluaran gaji Real Madrid melampaui ekspektasi

Setelah dua musim beruntun tanpa meraih satu gelar pun, Real Madrid melakukan investasi besar-besaran di bursa transfer musim panas lalu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Florentino Perez, presiden Real Madrid, mengeluarkan dana secara royal, dan ruang ganti Los Blancos kedatangan Jean Diouamandi, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Carlos Espi, Marc Cucurella, dan Dumfries.

Perekrutan ini, di samping perpanjangan kontrak sejumlah pemain bintang seperti Vinicius Junior, menyebabkan lonjakan besar dalam tagihan gaji klub Madrid.

Menurut laporan yang diterbitkan situs khusus 2Playbook, tagihan gaji Real Madrid musim ini mencapai 707 juta euro, dengan menghitung gaji para pemain dan staf teknis.

Angka ini merupakan tagihan gaji tertinggi dalam sejarah klub, dan juga mendekati rekor yang tercatat atas nama Paris Saint-Germain.

Nilai ini mewakili 57% dari total volume bisnis klub Madrid, dan 50% dari pendapatannya, sehingga menempatkannya dalam batasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Eropa.

Faktanya, Real Madrid memperkirakan akan meraih pendapatan sebesar 1,405 miliar euro sepanjang musim ini, yang juga merupakan rekor. Keuntungan yang diperkirakan oleh dewan direksi, yang dipimpin Florentino Perez, ditaksir sekitar 14 juta euro.

Bagian penting dari pendapatan ini berasal dari Stadion Bernabeu, yang diperkirakan akan menghasilkan 420 juta untuk klub, berkat keanggotaan suporter, penjualan tiket, museum, serta area yang dikhususkan bagi tokoh-tokoh penting, di samping sejumlah acara, seperti pertandingan liga sepak bola Amerika yang digelar kemarin, Minggu.

Di antara sumber pendapatan, menonjol pula hasil yang diperoleh dari penjualan pemain, yang mencapai 155 juta euro. Bagian terbesar dari dana ini berasal dari para pemain yang meniti karier melalui jenjang usia klub, seperti Nico Paz, Jacobo Ortega, Victor Munoz, Gonzalo Garcia, dan Cesar Palacios.

Laporan situs 2Playbook juga menjelaskan bahwa 44,4 juta euro dari total tagihan gaji yang mencapai 707 juta euro, berasal dari para pemain staf teknis dan pemain tim basket, sementara tim sepak bola putri menanggung 8,5 juta euro.

Dalam konteks ini, tim putri mencatat kerugian sebesar 785 ribu euro sepanjang musim lalu, sementara anggarannya untuk musim ini meningkat menjadi 16 juta euro.

Adapun tim basket, anggarannya untuk musim ini naik menjadi 67 juta euro. Kerugian divisi ini sepanjang musim lalu mencapai 33 juta euro.

Para anggota Madrid harus mengesahkan seluruh pembukuan ini dalam rapat umum yang dijadwalkan digelar Sabtu mendatang.