Bagikan Ikuti GOAL di Google

Hansi Flick bukan lagi sekadar pelatih sukses yang membawa Barcelona merebut kembali wibawanya di kancah domestik. Ia kini menorehkan namanya dengan tinta tebal dalam catatan sejarah Liga Spanyol, melampaui nama-nama pelatih sekaliber Pep Guardiola dan Jose Mourinho, setelah membukukan awal luar biasa yang belum pernah dicapai pelatih mana pun sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

Iklan

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan performa impresifnya bersama tim Catalan setelah membawa timnya menggilas Deportivo La Coruña dengan skor 5-1 pada Minggu malam di Stadion Riazor, dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol. Laga tersebut kembali menegaskan kekuatan lini serang Barcelona di bawah arahannya.

Kemenangan lima gol Barcelona itu bukan sekadar tambahan tiga poin. Hasil tersebut juga membawa pencapaian bersejarah bagi sang pelatih, yang berhasil mengungguli deretan pelatih terbaik yang pernah meninggalkan jejak di sepak bola Spanyol, terutama Guardiola dan Mourinho.

Menurut akun statistik "Mister Chip", Hansi Flick telah meraih 72 kemenangan dalam 90 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol. Catatan itu menjadikannya pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak pada tahap tersebut dalam kariernya di kompetisi ini, mengungguli semua nama yang mendahuluinya dalam sejarah LaLiga.

Pencapaian ini menempatkan pelatih asal Jerman tersebut di puncak daftar istimewa, setelah melewati catatan Pep Guardiola, mantan pelatih Barcelona, dan Jose Mourinho, mantan pelatih Real Madrid, yang masing-masing meraih 70 kemenangan dalam 90 pertandingan pertama mereka di kompetisi tersebut.

Iklan Iklan

Pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid, berada di posisi keempat dengan 67 kemenangan, disusul pelatih asal Prancis Zinedine Zidane yang mencatatkan 66 kemenangan dalam 90 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol.

Topik Terkait

Angka-angka ini menunjukkan besarnya pengaruh Flick sejak tiba di Barcelona, serta kemampuannya meraih hasil luar biasa dengan laju yang melampaui era-era kepelatihan yang sangat sukses, baik di tim Catalan maupun di rival abadinya, Real Madrid.

Daftar pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam 90 laga pertama di LaLiga:

Iklan

- 72 kemenangan: Hansi Flick (Barcelona).

- 70 kemenangan: Pep Guardiola (Barcelona).

Iklan

- 70 kemenangan: Jose Mourinho (Real Madrid).

- 67 kemenangan: Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Iklan

- 66 kemenangan: Zinedine Zidane (Real Madrid).

Barcelona Manfaatkan Kegagalan Real Madrid dan Perlebar Jarak

Dari sisi tim, kemenangan telak atas Deportivo La Coruña datang pada waktu yang ideal bagi Barcelona. Blaugrana memanfaatkan hasil minor Real Madrid kontra Alaves untuk mempertegas posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol, sekaligus memberikan pukulan baru bagi para pesaingnya dalam perburuan gelar.

Iklan

Dengan kemenangan ini, tim Catalan menambah koleksi poinnya dan tetap kokoh di puncak, memperlebar jarak menjadi 5 poin atas Atletico Madrid jelang duel yang dinantikan antara kedua tim pada hari Rabu. Laga tersebut menjadi ujian penting bagi ambisi anak asuh Flick untuk terus menjauh di puncak klasemen.

Hasil ini juga memberi Barcelona suntikan moral tambahan, setelah tim menunjukkan karakter menyerang yang kuat dan kemampuan nyata memanfaatkan kegagalan para pesaingnya, di saat persaingan gelar masih terbuka untuk berbagai kemungkinan.

Iklan

Sebaliknya, kesulitan Deportivo La Coruña semakin bertambah. Mereka tertahan di posisi ke-13 setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir di Liga Spanyol, sehingga semakin jauh dari hasil yang mereka harapkan.

Di antara kemenangan lima gol terbaru dan rekor bersejarah yang kini menjadi miliknya seorang, Flick terus mengukuhkan posisinya di Barcelona setelah melampaui para pelatih yang meninggalkan jejak tak terlupakan dalam catatan LaLiga. Tantangan berikutnya baginya adalah mengubah awal yang luar biasa ini menjadi gelar yang mengembalikan tim Catalan ke puncak sepak bola Spanyol dan Eropa.