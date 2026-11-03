Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, menorehkan babak baru dalam perjalanan kariernya di Eropa setelah mencetak rekor dalam laga melawan Atletico Madrid pada Selasa malam ini, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Dengan tampil di susunan pemain utama, Neuer mencapai pertandingan ke-164 dalam sejarah Liga Champions Eropa, sehingga sendirian memuncaki daftar pemain Jerman dengan penampilan terbanyak di turnamen tersebut, melampaui rekan setimnya terdahulu Thomas Mueller, yang torehannya berhenti di 163 pertandingan, menurut statistik jaringan "Squawka".

Pencapaian kiper Bayern ini tidak berhenti pada memecahkan rekor Jerman, tetapi juga naik ke peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut, mengungguli Lionel Messi dan Thomas Mueller, yang masing-masing mengoleksi 163 pertandingan.

Ronaldo dan Casillas di puncak

Neuer kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak ketiga dalam sejarah Liga Champions Eropa, di belakang pemain Portugal Cristiano Ronaldo, pemegang rekor dengan torehan 183 pertandingan, dan pemain Spanyol Iker Casillas yang menempati peringkat kedua dengan 177 pertandingan.

Urutan lima besar menurut statistik "Squawka" adalah sebagai berikut:

1. Cristiano Ronaldo – 183 pertandingan.

2. Iker Casillas – 177 pertandingan.

3. Manuel Neuer – 164 pertandingan.

4. Lionel Messi – 163 pertandingan.

5. Thomas Mueller – 163 pertandingan.