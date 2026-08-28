Bintang Prancis, Kylian Mbappe, telah mencapai 100 kontribusi gol bersama Real Madrid, dengan mencetak 89 gol dan memberikan 11 assist dalam 105 laga mengenakan seragam klub kerajaan itu, menurut jaringan statistik "Squawka".

Mbappe meraih angka ini setelah mencetak 3 gol dalam kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad dengan skor (4-1), Rabu malam lalu, dalam pekan kedua Liga Spanyol, sehingga penyerang Prancis itu melanjutkan awal musim yang kuat.

Baca Juga

Video: Wasit Barcelona dan Bilbao Kagum dengan Kumis Raphinha!

Video: Suporter Barcelona Bergejolak di Camp Nou Terkait Insiden Elche

Menurut "Squawka", Mbappe menjadi pemain tercepat kedua dalam sejarah Real Madrid yang mencapai 100 kontribusi gol, setelah Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi saat ini, meraih angka yang sama hanya dalam 86 laga.

Ronaldo mencapai 100 kontribusi gol dengan mencetak 79 gol dan memberikan 21 assist dalam 86 laga pertamanya bersama klub kerajaan tersebut.

Sejak bergabung dengan Real Madrid pada Agustus 2024, Kylian Mbappe memuncaki berbagai statistik ofensif di Liga Spanyol, di mana ia menempati peringkat pertama dalam:

- Sentuhan terbanyak di dalam kotak penalti lawan: 657

- Tembakan terbanyak: 325

- Tembakan tepat sasaran terbanyak: 158

- Kontribusi gol terbanyak: 67

- Gol terbanyak: 59

- Hattrick terbanyak: 6

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".



