Klub Trabzonspor mulai memetik buah pertama dari transfer bintang Mesir Mohamed Salah, hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu rampung, setelah klub Turki tersebut mengumumkan pencapaian rekor bersejarah dalam penjualan tiket terusan untuk musim baru.

Trabzonspor mengumumkan, pada Sabtu hari ini, bahwa jumlah tiket terusan yang terjual untuk musim 2026-2027 telah mencapai 18 ribu tiket, angka tertinggi dalam sejarah klub, sebagai indikasi awal betapa besar antusiasme yang ditimbulkan oleh transfer Salah di kalangan suporter tim.

Angka baru dalam sejarah Trabzonspor

Klub Turki itu menyatakan melalui akun resminya: "Sebagian angka bukan hanya soal jumlah, karena ada angka yang menceritakan kisah keyakinan sebuah kota, rasa memiliki, dan kekuatan sebuah masyarakat yang bersatu sebagai satu kesatuan."

Klub menambahkan: "Hari ini, nama angka tersebut adalah 18 ribu. Dengan mencapai 18 ribu tiket terusan untuk musim 2026-2027, kami telah memecahkan rekor bersejarah untuk penjualan tiket terusan tertinggi dalam sejarah klub kami."

Trabzonspor menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari "perencanaan yang tepat, kebijaksanaan kolektif, kesabaran, dan hati yang meyakini tujuan yang sama", sebelum mengumumkan ambisi baru untuk meningkatkan jumlah tiket terusan yang terjual menjadi 25 ribu.

Salah menyulut antusiasme suporter

Pencapaian ini datang beberapa jam setelah Trabzonspor merampungkan transfer Mohamed Salah, dalam sebuah kesepakatan besar yang mengangkat ambisi klub dan suporternya menjelang bergulirnya musim baru.

Meski sulit memisahkan pengaruh transfer ini dari faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap antusiasme suporter, kebetulan yang mencolok antara pengumuman transfer bintang Mesir tersebut dan tercapainya rekor baru itu memberikan indikasi komersial dan popularitas yang dini bagi kesepakatan tersebut.

Salah merupakan salah satu nama paling menonjol yang dikaitkan dengan Trabzonspor dalam beberapa tahun terakhir, dan kedatangannya diperkirakan akan menjadi dorongan kuat bagi kehadiran suporter serta pemasaran klub Turki tersebut.

Salah belum menjalani satu pertandingan pun dengan seragam Trabzon, sebab ia dijadwalkan memulai perjalanannya bersama tim dalam laga melawan Kasimpasa pada Sabtu mendatang dalam pekan pembuka Liga Turki musim barunya 2026-2027.