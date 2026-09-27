Spanyol memperkokoh statusnya sebagai timnas terbaik di dunia setelah kemenangan dramatis atas Inggris dengan skor 3-2 pada laga pembuka perjalanan mereka di jalur pertama UEFA Nations League, di Stadion Wembley.

Inggris menjamu Spanyol pada Sabtu malam di London, dalam pekan pertama Grup 3 UEFA Nations League, dalam sebuah pertandingan yang menyaksikan Inggris unggul 2-1 pada babak pertama sebelum Spanyol membalikkan keadaan di babak kedua melalui gol Oyarzabal dan Baena.

Usai kemenangan ini, koleksi poin Spanyol dalam peringkat FIFA mencapai 2002,34 poin, menjadikannya timnas pertama yang melewati ambang 2000 poin sejak diterapkannya sistem peringkat saat ini pada Juni 2018, menurut akun Mister Chip di X.





Spanyol bersiap menjalani pertandingan berikutnya di UEFA Nations League pada Selasa mendatang, ketika mereka akan menghadapi timnas Kroasia di kandang sendiri, lalu bertemu Republik Ceko pada 3 Oktober mendatang.