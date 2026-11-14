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Bintang asal Norwegia, Erling Haaland, menempatkan dirinya dalam posisi "statistik" yang belum pernah diraih para pemain besar sepak bola, bahkan mereka yang menguasai takhta sepak bola selama bertahun-tahun.

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Sementara publik terbiasa membandingkan rekor-rekor dengan apa yang diraih Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bintang asal Norwegia itu berhasil mencatatkan pencapaian ganda yang belum pernah diraih keduanya, dengan menghidupkan kembali rekor bersejarah yang telah melekat dengan nama legenda Jerman Gerd Muller selama lebih dari setengah abad.

Momen kali ini terjadi saat laga timnas Norwegia melawan Wales, Sabtu malam, di Stadion Ullevaal di ibu kota Oslo, dalam ajang pekan kelima Grup 4 Liga A di UEFA Nations League, di mana Haaland membawa tuan rumah menang dengan skor 3-1, setelah ia mencetak gol ketiga lewat tendangan penalti pada menit ke-88, menutup malam yang luar biasa baik secara individu maupun kolektif.

Haaland juga mencatatkan asis atas gol Andreas Schjelderup setelah mengoper bola kepada sang pencetak gol yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Selama tampil 79 menit dalam laga tersebut, bintang Manchester City itu hanya menyentuh bola 19 kali, berhasil melepaskan 9 operan, dan mencatatkan dua tembakan tepat sasaran dari total dua tembakan, serta menciptakan satu peluang besar dan menyia-nyiakan satu peluang besar lainnya. Sementara itu, ia tidak mencatatkan satu pun aksi bertahan, dengan catatan ia memenangi 3 duel menurut data dari jaringan ESPN.

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Haaland juga bersama rekannya Antonio Nusa membentuk duet berbahaya pada gol kedua, di mana Haaland menerima umpan lalu mengalirkannya kepada Schjelderup, sebelum memastikan hasil akhir dari titik penalti dengan tenang setelah peninjauan video. Meski keterlibatannya dalam membangun serangan terbatas dibandingkan rekan-rekannya, kehadirannya di kotak penalti sangat menentukan, karena ia mengubah penampilan dengan sentuhan minim menjadi satu gol dan satu asis, serta berkontribusi mengembalikan Norwegia ke jalur kemenangan setelah tersendat di babak pertama.

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Dengan gol ini, torehan Erling Haaland bersama timnas Norwegia mencapai 66 gol dalam 60 laga internasional, menghasilkan rata-rata gol luar biasa yang menempatkannya pada posisi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

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Menurut statistik yang dipublikasikan akun "Stats Foot", penyerang Manchester City itu menjadi pemain Eropa pertama yang mencapai 66 gol dalam 60 laga internasional pertamanya sejak Gerd Muller, yang meraih jumlah yang sama dengan seragam Jerman pada tahun 1974, dalam kemiripan mencolok antara perjalanan dua penyerang yang terpaut lebih dari lima dekade.

Namun pencapaian paling menonjol tidak berhenti pada jumlah gol internasionalnya, karena statistik yang sama mengungkap keunggulan yang lebih khusus, setelah Haaland menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang melampaui rata-rata satu gol per pertandingan, baik bersama timnas senior maupun di Liga Champions Eropa, di antara para pemain yang telah mencetak setidaknya 20 gol di kedua kompetisi tersebut.

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Timnas Norwegia menaikkan koleksi poinnya menjadi 6, menjaga peluang mereka untuk bersaing memperebutkan posisi kedua di grup, sebelum menghadapi Denmark, di kandang tim terakhir, pada pekan penutup yang dijadwalkan Selasa malam mendatang.

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