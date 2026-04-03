Al-Qanah secara resmi memastikan lolos ke Liga Utama Mesir, kembali ke panggung utama setelah penampilan gemilang di Liga Profesional, enam putaran sebelum kompetisi berakhir, berkat kemenangan meyakinkan 2-0 pada Jumat malam di Stadion "Right to Dream".

Pelatih kepala Abdel Nasser Mohamed memimpin timnya meraih kemenangan berharga atas lawannya yang dipimpin oleh pemain Ghana Omar Abdel Rabie, dalam pertandingan putaran ke-28 kompetisi tersebut.

Gol-gol Al-Qanah dicetak oleh duet Hazem Abousna dan Mody Shalata pada menit ke-38 dan 78, memastikan keunggulan tim dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen.

Dengan kemenangan ini, Al-Qanah mengumpulkan 65 poin di puncak klasemen Liga Profesional, sementara Mesar tetap di 45 poin di peringkat keempat, sehingga memastikan tim asal Ismailia secara resmi promosi ke Liga Utama setelah musim yang luar biasa.

Sistem kompetisi memberikan tiga tiket promosi ke Liga Utama, sementara dua tim di posisi terbawah akan terdegradasi ke Divisi Dua "B".

Al-Qanah memastikan kembalinya mereka berkat selisih 20 poin dengan Masr, di mana tim terakhir tidak akan mampu mengejar ketertinggalan tersebut karena hanya tersisa 6 putaran menjelang akhir kompetisi.

Ini merupakan kualifikasi tercepat dalam sejarah Liga Utama Mesir, karena belum pernah ada tim yang memastikan kualifikasi sebelum 6 putaran penuh tersisa hingga akhir kompetisi.

Tim Al-Nasr sebelumnya memegang rekor tersebut ketika lolos 5 putaran sebelum akhir kompetisi pada musim 2017-2018.

Al-Qanah kembali ke Liga Utama setelah absen selama 12 tahun, dan klub yang mewakili kota Ismailia ini sebelumnya telah berpartisipasi sebanyak 29 kali dalam kompetisi tersebut.