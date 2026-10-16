Roma menatap duel melawan Genoa dengan tekad melanjutkan dominasi historis mereka di kandang sendiri, namun klub ibu kota menghadapi ujian yang lebih besar dari sekadar meraih poin, setelah tersandung hasil imbang dalam dua giornata terakhir. Di antara keinginan Giallorossi untuk kembali ke jalur kemenangan dan ambisi Genoa melanjutkan kebangkitannya, statistik mengungkap sejumlah fakta menarik menjelang laga giornata ketujuh Serie A di Stadion Olimpico.

- Kutukan Olimpico: Roma tak pernah kalah dalam 39 dari 40 laga kandang terakhir melawan Genoa di Serie A, dengan catatan 33 kemenangan dan 6 hasil imbang. Mereka juga tak terkalahkan dalam 23 pertemuan beruntun terakhir di kandang sendiri, sementara kemenangan tandang terakhir Genoa atas Roma terjadi pada Januari 1990.

- Peluang mencapai angka yang hilang bertahun-tahun: Roma mengumpulkan 14 poin dari 6 giornata pertama, satu poin lebih sedikit dibanding periode yang sama musim lalu. Mereka bisa mencapai setidaknya 17 poin setelah giornata ketujuh untuk pertama kalinya sejak musim 2014-2015.

- Momok hasil imbang: Roma bermain imbang dalam dua laga terakhir melawan Inter dan Como, dan berpotensi mencatat tiga hasil imbang berturut-turut di liga untuk pertama kalinya sejak Februari 2022, ketika Jose Mourinho masih menjadi pelatih mereka.

Pertandingan berikutnya ROM Serie A 14.45 GEN

- Benteng Olimpico: Roma tak terkalahkan dalam 15 laga kandang terakhir di liga, dengan 11 kemenangan dan 4 hasil imbang. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada November 2025 melawan Napoli, demikian menurut data dari jaringan statistik "Opta".

- Keunggulan serangan berbanding kerapuhan pertahanan: Roma mencetak 13 gol dari open play, sama dengan Inter, sementara Genoa kebobolan 11 gol dengan cara yang sama, angka yang hanya dilewati Fiorentina dan Venezia dengan masing-masing 12 gol.

- De Rossi antara masa lalu dan masa kini: Daniele De Rossi menjalani 30 pertandingan sebagai pelatih Roma antara Januari dan September 2024, dengan hasil 13 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Sebelumnya ia tampil dalam 616 pertandingan sebagai pemain berkostum klub tersebut dan mencetak 63 gol, menempatkannya di posisi kedua daftar pemain dengan penampilan terbanyak di pertandingan resmi, di belakang Francesco Totti (786 pertandingan).

- Dybala mengancam Genoa: Paulo Dybala menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak bersama Roma di liga musim ini, dengan total 496 menit. Pemain Argentina itu telah mencetak 9 gol ke gawang Genoa di kompetisi ini, dan juga mencatatkan hat-trick pertama dari empat hat-trick-nya di liga melawan tim tersebut saat masih berkostum Juventus pada 2017.

- Genoa mencari cara memecahkan kutukan: Genoa mengalahkan Roma dengan skor 2-1 pada pertemuan terakhir mereka, Maret lalu, namun mereka belum pernah meraih dua kemenangan beruntun atas Giallorossi sejak 2011.

- Kebangkitan setelah 10 pertandingan: Genoa kembali meraih kemenangan dalam laga terakhir mereka melawan Fiorentina, setelah gagal menang dalam 10 pertandingan berturut-turut dengan catatan 3 hasil imbang dan 7 kekalahan. Mereka berpeluang meraih dua kemenangan beruntun untuk pertama kalinya sejak April lalu.

- Osmajic mengejar rekor historis: Milutin Osmajic mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan pertamanya bersama Genoa di liga. Sejak diterapkannya sistem tiga poin untuk kemenangan pada musim 1994-1995, hanya tiga pemain yang mencetak 4 gol atau lebih dalam 6 pertandingan pertama mereka bersama tim ini, yakni Krzysztof Piatek (8 gol), serta Diego Milito dan Marco Borriello (masing-masing 5 gol).