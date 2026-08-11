Rekomendasi Simeone Menentukan Nasib Negosiasi Atletico dan Romero

Atletico Madrid semakin dekat untuk merampungkan salah satu transfer terpentingnya di bursa transfer musim panas ini, setelah negosiasi dengan Tottenham Hotspur untuk mendatangkan bek asal Argentina, Cristian Romero, memasuki tahap akhir.

Jurnalis Pedro Fullana mengungkapkan dalam program "El Larguero" bahwa transfer ini datang atas permintaan langsung pelatih Diego Simeone, yang bersikeras memperkuat lini pertahanannya dengan rekan senegaranya, Romero, guna mengembalikan soliditas defensif yang hilang dari tim pada musim lalu.

Meskipun kondisi keraguan sempat menyelimuti negosiasi dari pihak klub London tersebut selama beberapa pekan terakhir, jam-jam terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana Los Rojiblancos yakin akan kemampuan mereka untuk merampungkan transfer ini dengan biaya kurang dari 40 juta euro dalam beberapa hari mendatang.

Atletico berupaya menyediakan likuiditas yang dibutuhkan melalui sejumlah penjualan yang dinantikan, di mana klub menunggu untuk memperoleh sekitar 20 juta euro dari penjualan Nahuel Molina dan jumlah yang sama dari Matteo Ruggeri, ditambah 10 juta euro dari penjualan Thiago Almada ke River Plate.

Di sisi lain, Romero mengerahkan segala upayanya untuk memuluskan kepindahannya ke ibu kota Spanyol tersebut, di mana ia menunjukkan keinginan yang jelas untuk mengenakan seragam merah-putih pada musim depan, serta menolak mempertimbangkan tawaran lain sambil menanti kesepakatan antara kedua klub.