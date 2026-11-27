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Kerusuhan serius terjadi di Marseille pada Kamis malam ketika suporter tuan rumah menerobos sektor pendukung tim tamu dan menyerang suporter Levski Sofia. Perempuan dan anak-anak pun menjadi korban, menurut sejumlah media Prancis dan Bulgaria.

Olympique Marseille menghadapi Levski Sofia di Stade du Vélodrome pada Kamis malam. Pertandingan berakhir 1-0, tetapi setelah laga, perhatian lebih tertuju pada kerusuhan di luar lapangan.

UEFA sebelumnya telah menetapkan pertandingan itu sebagai laga berisiko tinggi. Karena itu, hanya 500 suporter Bulgaria yang diizinkan datang ke Marseille untuk menyaksikannya, jauh lebih sedikit daripada kuota biasa sebesar lima persen.

Sejumlah kerusuhan sudah terjadi di kota sebelum pertandingan, tetapi situasi memburuk di stadion. Sebelum laga, suporter Marseille menyerang keluarga dan teman-teman para pemain Levski Sofia di stadion.

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Kelompok itu melarikan diri ke sektor pendukung tim tamu, tempat 500 suporter yang datang dari Bulgaria berada. Di sana, situasi semakin kacau. Kembang api dilemparkan dan perkelahian pecah. Rekaman memperlihatkan seorang perempuan mengalami kekerasan berat.

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Sebelas orang terluka dalam insiden itu. Tiga di antaranya mengalami cedera kepala serius dan berada dalam kondisi buruk.

Mantan pesepakbola Bulgaria Nikolay Bohzov juga berada di stadion dan menceritakan pengalamannya pada Kamis malam kepada media Bulgaria.

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Ia diserang di area VIP, lalu melarikan diri ke lantai bawah. “Di sana, empat pisau ditempelkan ke leher saya. Saya akan menuntut mereka. Saya merekam semuanya.”

Saat jeda pertandingan, petugas keamanan UEFA bertemu dengan perwakilan kedua klub untuk membahas kemungkinan menghentikan laga, tetapi diputuskan bahwa pertandingan tetap dilanjutkan.

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Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras kekerasan terhadap suporter Bulgaria. Presiden Bulgaria Iliana Iotova menyebutnya ‘tidak dapat diterima’ dan ‘mengejutkan’. Ia menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban. Olympique Marseille juga menyatakan penyesalannya atas situasi tersebut dan telah memulai penyelidikan.