Ayoub El Kaabi mengalami cedera mengerikan pada Sabtu. Penyerang Olympiacos berusia 33 tahun itu bertabrakan keras dengan kiper Volos NFC dan kakinya pun patah dalam insiden tersebut.

Menjelang akhir babak pertama, El Kaabi menerima umpan terobosan dari rekan setimnya. Dalam duel perebutan bola, pemain internasional Maroko itu menabrak kiper Volos, Marios Siabanis, dengan kaki terentang.

El Kaabi langsung merasa ada yang tidak beres, mengangkat kedua lengannya ke udara dengan panik, dan berteriak saat melihat kondisi kakinya.

El Kaabi langsung dilarikan ke rumah sakit, tempat dia menjalani operasi darurat. Siabanis benar-benar terguncang oleh kejadian itu, tetapi pada akhirnya tetap melanjutkan pertandingan yang berakhir 1-1 tersebut.

Selain itu, El Kaabi bukan satu-satunya pemain Olympiacos yang harus menepi lebih cepat. Lorenzo Pirola, seperti El Kaabi, diganti sesaat sebelum jeda karena cedera. Pada babak kedua, Joel Roca terpaksa ditarik keluar karena bahunya terlepas dari sendi.