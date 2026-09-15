Raheem Sterling pada Selasa mengaku bersalah di pengadilan Inggris atas mengemudi secara berbahaya, memiliki gas tertawa, dan menolak tes napas setelah mengalami kecelakaan dengan Lamborghini miliknya di Hampshire pada awal tahun ini. Kini, juga muncul rekaman ganjil dari momen ketika pria Inggris berusia 31 tahun itu ditangkap.

Dalam rekaman bodycam dari Crown Prosecution Service Inggris, terlihat Sterling masih duduk di dalam Lamborghini miliknya setelah kecelakaan itu. Di pangkuannya terdapat beberapa tabung gas tertawa dan sebuah balon yang sudah kempis. Seorang polisi kemudian membuka pintu mobil dan memerintahkan mantan penyerang, antara lain, Feyenoord itu untuk meletakkan barang-barang tersebut.

Sterling lalu mengambil tabung-tabung dan balon itu dari pangkuannya dan meletakkannya di belakang kursinya. Ia juga bertanya apakah ia boleh segera menelepon seseorang, tetapi permintaan itu tentu langsung ditolak. Polisi itu kemudian ingin mengetahui siapa yang mengemudikan Lamborghini tersebut pada saat kecelakaan.

Sterling tidak memberikan jawaban atas hal itu. “Jadi Anda menolak memberikan jawaban, oke,” respons polisi itu, lalu ia meminta Sterling untuk keluar dari mobil.

Setelah berada di samping Lamborghini miliknya, ia kembali mendapat instruksi dari polisi, yang jelas kesal karena Sterling terus-menerus sibuk dengan ponselnya. “Taruh ponsel Anda, berhenti main-main. Jangan terlalu tegang,” terdengar ucapan kepada mantan pemain timnas itu. Setelah itu, ia diperintahkan untuk meletakkan lengannya ke belakang punggungnya. Sterling kemudian secara resmi ditangkap di tepi jalan.

Penyerang berusia 31 tahun itu hadir di pengadilan pada Selasa, di mana ia mengaku bersalah atas mengemudi secara berbahaya. Ia juga mengakui membawa enam tabung gas tertawa dengan niat untuk menghirupnya dan bahwa ia menolak menjalani tes napas.

Sterling masih menunggu putusan mengenai hukumannya. Untuk mengemudi secara berbahaya, ia bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun.

CPS

CPS

CPS

CPS