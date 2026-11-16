Reiziger Tanggapi Debut Oufkir Bersama Maroko Usai Keputusan yang Jadi Sorotan

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Michael Reiziger menanggapi debut Ayoub Oufkir bersama Maroko dalam wawancara dengan ESPN. Sebelumnya, pemain sayap itu secara mengejutkan memilih membela Singa Atlas.

Untuk waktu yang lama, Oufkir tampak akan memilih timnas Belanda. Namun, penyerang AZ itu baru-baru ini memberi tahu KNVB bahwa keputusan akhirnya adalah membela Maroko.

Reiziger kecewa dengan keputusan itu. "Kami sangat kehilangan dia. Dia bukan hanya pesepakbola yang bagus, tetapi juga sosok yang menyenangkan di dalam skuad," katanya kepada ESPN pekan lalu.

Pelatih timnas Belanda U-21 itu tidak menduga keputusan tersebut, mengingat Oufkir telah memberikan janjinya dan berkomitmen membela Belanda U-21, serta mungkin timnas senior Belanda di kemudian hari.

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"Bahwa dia sekarang memilih Maroko begitu dekat dengan dua pertandingan sepenting ini memang menyakitkan," katanya di Zeist. "Saya tidak ingin mencitrakan Oufkir secara negatif karena dia anak yang menyenangkan dan saya sangat senang bekerja dengannya. Namun, cara ini tentu bukan yang terbaik," tambahnya.

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Pada Jumat malam, Maroko menang 5-1 atas Niger dan Oufkir mencetak gol terakhir. Reiziger mengatakan ia belum berkomunikasi dengan mantan anak asuhnya itu.

"Meski dia tidak bersama saya (di timnas Belanda U-21, red.) dan bagi saya itu... Saya sudah menjelaskan bagaimana perasaan saya soal itu. Saya tetap senang dia mencetak gol pada debutnya," katanya.

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Reiziger mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah mengatakan dirinya menyukai 'anak itu'. "Saya senang bekerja dengan Ayoub, dia luar biasa di dalam skuad, jadi tentu saya ikut senang untuknya."

Apakah pelatih berusia 53 tahun itu akan mengirim pesan kepada pemain AZ tersebut? "Oh, tentu saja!" Hubungan mereka pun tidak rusak akibat kejadian pekan lalu. "Cara terjadinya hal itu tentu tidak baik."

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"Tapi sudah cukup banyak yang dikatakan soal itu. Selebihnya, saya mendoakan yang terbaik untuk masa depannya," tutup Reiziger, yang pada Selasa malam kembali menghadapi timnas Denmark U-21 dalam pertandingan penentuan kualifikasi Piala Eropa.