Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1075251572.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Reiziger: "Kalau begitu saya juga tidak akan menjadi kandidat untuk KNVB"

Netherlands
M. Reiziger

Michael Reiziger menolak untuk terus berbicara soal keputusan KNVB yang melewatkannya dan memilih Xavi. Pelatih timnas Belanda U-21 itu merujuk kepada NOS pada pernyataan yang baru-baru ini ia sampaikan melalui Instagram.

"Saya sudah membuat pernyataan saya dan bagi saya urusannya selesai", tegas Reiziger pada Selasa dalam wawancara tersebut. "Saya fokus sepenuhnya pada Jong Oranje, karena kami masih harus menuntaskan tugas penting bersama tim ini."

Melalui pernyataan itu, Reiziger menanggapi perdebatan yang ramai soal jabatan pelatih timnas Belanda. Mantan bek itu dituding memiliki terlalu sedikit pengalaman di level tertinggi. 

Reiziger terutama terganggu oleh pendapat "orang-orang yang sama sekali tidak mengenal saya dan tidak tahu bagaimana saya bekerja di klub-klub saya dan sekarang di KNVB". Pelatih Jong Oranje itu senang karena bulan lalu ia angkat bicara. "Bagus rasanya saya mengatakan sesuatu. Pernyataan itu adalah apa yang saya rasakan saat itu dan karena itu saya juga ingin membagikannya."

"Tentu saja Anda sudah cukup terbiasa dengan hal seperti itu", ujar mantan pelatih Jong Ajax itu, yang ia antarkan menjadi juara pada 2018. "Anda tahu bahwa bekerja di level tertinggi di KNVB selalu memunculkan reaksi. Sangat banyak orang yang tidak benar-benar mengenal saya atau bahkan sama sekali tidak mengenal saya tiba-tiba berbicara tentang cara kerja saya."

UEFA Nations League A
Netherlands crest
Netherlands
NED
Germany crest
Germany
GER

Reiziger pada akhirnya juga menanggapi pertanyaan apakah kritik yang diarahkan kepadanya memang pantas. "Kalau saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya juga tidak akan menjadi kandidat. Pada satu titik, sebuah keputusan telah dibuat. Maka bagi saya, urusannya juga selesai."

KNVB pada akhirnya memilih Xavi sebagai penerus Ronald Koeman. Pelatih asal Spanyol itu akan menjalani debutnya pada Kamis, ketika Jerman datang ke Amsterdam dalam ajang Nations League.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google