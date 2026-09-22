Reiziger: "Kalau begitu saya juga tidak akan menjadi kandidat untuk KNVB"

Michael Reiziger menolak untuk terus berbicara soal keputusan KNVB yang melewatkannya dan memilih Xavi. Pelatih timnas Belanda U-21 itu merujuk kepada NOS pada pernyataan yang baru-baru ini ia sampaikan melalui Instagram.

"Saya sudah membuat pernyataan saya dan bagi saya urusannya selesai", tegas Reiziger pada Selasa dalam wawancara tersebut. "Saya fokus sepenuhnya pada Jong Oranje, karena kami masih harus menuntaskan tugas penting bersama tim ini."

Melalui pernyataan itu, Reiziger menanggapi perdebatan yang ramai soal jabatan pelatih timnas Belanda. Mantan bek itu dituding memiliki terlalu sedikit pengalaman di level tertinggi.

Reiziger terutama terganggu oleh pendapat "orang-orang yang sama sekali tidak mengenal saya dan tidak tahu bagaimana saya bekerja di klub-klub saya dan sekarang di KNVB". Pelatih Jong Oranje itu senang karena bulan lalu ia angkat bicara. "Bagus rasanya saya mengatakan sesuatu. Pernyataan itu adalah apa yang saya rasakan saat itu dan karena itu saya juga ingin membagikannya."

"Tentu saja Anda sudah cukup terbiasa dengan hal seperti itu", ujar mantan pelatih Jong Ajax itu, yang ia antarkan menjadi juara pada 2018. "Anda tahu bahwa bekerja di level tertinggi di KNVB selalu memunculkan reaksi. Sangat banyak orang yang tidak benar-benar mengenal saya atau bahkan sama sekali tidak mengenal saya tiba-tiba berbicara tentang cara kerja saya."

Reiziger pada akhirnya juga menanggapi pertanyaan apakah kritik yang diarahkan kepadanya memang pantas. "Kalau saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya juga tidak akan menjadi kandidat. Pada satu titik, sebuah keputusan telah dibuat. Maka bagi saya, urusannya juga selesai."

KNVB pada akhirnya memilih Xavi sebagai penerus Ronald Koeman. Pelatih asal Spanyol itu akan menjalani debutnya pada Kamis, ketika Jerman datang ke Amsterdam dalam ajang Nations League.