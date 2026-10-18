Pada awal pekan ini, Enzo Maresca, pelatih Manchester City, kembali membuka perdebatan yang berulang mengenai "keuntungan" yang mungkin dimiliki Paris Saint-Germain dibandingkan kandidat lain yang bersaing untuk gelar Liga Champions.

Pelatih asal Italia itu, setelah kalah secara layak dari tim besutan Luis Enrique dengan skor 2-4 di Stadion Etihad, menyiratkan bahwa pelatih Spanyol tersebut bisa mengistirahatkan pemain-pemain terbaiknya sebelum setiap laga di Liga Champions.

Di balik pernyataan itu terdapat tujuan yang jelas, karena mantan pelatih Chelsea itu secara terbuka menegaskan bahwa level Liga Prancis jauh di bawah level Liga Primer Inggris, dan hal itu memberi Paris Saint-Germain keuntungan besar. Klub ibu kota Prancis itu berhasil meraih dua gelar Liga Champions terakhir tanpa harus melepaskan dominasinya di sepakbola Prancis.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Pada awal musim ini, Ousmane Dembele menjadi contoh paling nyata dari kebijakan rotasi yang diterapkan pelatih Spanyol tersebut, setelah klub memberinya beberapa hari istirahat untuk menghindari kelelahan akibat banyaknya menit bermain."

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Namun, sejauh mana Enrique berhasil mengatur menit bermain Dembele dan memberinya waktu istirahat yang dibutuhkan? Inilah yang dianalisis "Sport" menjelang duel yang dinanti melawan Barcelona.

Pemain Prancis terakhir yang meraih Ballon d'Or itu kembali mencetak gol di Manchester dan Strasbourg, serta membuat satu assist di kedua pertandingan tersebut, sehingga total pencapaiannya musim ini menjadi 4 gol dan 6 assist dalam 9 pertandingan.

Hal yang menarik dari angka-angka tersebut adalah bahwa sebagian besar di antaranya diraih dalam dua laganya di Liga Champions, di mana ia mencetak tiga gol dan menciptakan tiga gol lainnya.

Dembele menjalani peran pinggiran di Liga Prancis

Dari segi persentase, Dembele tampil dengan menit yang jauh lebih banyak di Liga Champions, karena ia memainkan 140 menit yang terbagi dalam dua pertandingan, dengan rata-rata 70 menit per laga, dibandingkan penampilannya di Liga Prancis, di mana ia bermain 238 menit dalam 5 pertandingan, dengan rata-rata 47,6 menit per laga.

Pemain itu hanya absen dari satu pertandingan liga karena cedera, yaitu laga yang berakhir imbang 2-2 melawan Lille pada pekan kedua. Sementara sisa menit yang tidak ia jalani merupakan hasil keputusan Luis Enrique, yang bahkan tidak memasukkan namanya ke dalam skuat untuk menghadapi Le Mans, demi memberinya istirahat setelah jeda internasional bersama timnas Prancis, di mana ia bermain 172 menit yang terbagi dalam 3 pertandingan, dengan rata-rata 57,3 menit per laga.

Jelas bahwa Luis Enrique menerapkan kebijakan yang terencana untuk mengatur menit bermain Dembele pada awal musim, terutama di Liga Prancis.

Distribusi menit bermain bintang Prancis itu di kompetisi domestik menunjukkan hal tersebut dengan jelas, karena ia bermain 45 menit melawan Rennes, 22 menit melawan Monaco, 65 menit melawan Brest, 78 menit melawan Marseille, dan 27 menit melawan Strasbourg.

Dengan demikian, total penampilan Dembele mencapai 238 menit dari 630 menit yang mungkin dijalani, atau hanya 37,8% dari total menit bermain, menurut data situs "Transfermarkt".

Karena itulah Maresca mengangkat suaranya mengkritik situasi ini. Kita tidak perlu mencari jauh untuk menemukan contoh sebaliknya; bintang paling menonjol di timnya, Erling Haaland, tampil nyaris di seluruh menit Liga Primer Inggris, setelah memainkan 620 menit dari 630 menit yang mungkin dijalani, dengan persentase mencapai 98,4%.

Sementara Ruben Dias dan Marc Guehi tampil di seluruh menit yang mungkin dijalani, yakni 630 menit untuk masing-masing dari mereka, dan hal itu juga berlaku bagi kiper Donnarumma.

Di Paris Saint-Germain, hal tersebut hanya berlaku bagi kiper Matvey Safonov, yang memainkan seluruh menit Liga Prancis hingga saat ini.

Adapun Warren Zaire-Emery, yang tampil dalam 79,8% menit, yakni 503 menit dari 630 menit yang mungkin dijalani, adalah pemain dengan menit terbanyak di antara pemain lapangan tim tersebut di kompetisi domestik, diikuti Vitinha dengan 496 menit atau 78,7%, lalu Joao Neves yang memainkan 451 menit dengan persentase 71,6%.

Setelah itu, jumlah waktu istirahat yang didapatkan sejumlah bintang tim meningkat secara signifikan, di antaranya Khvicha Kvaratskhelia, yang tampil dalam 377 menit dengan persentase 59,8%, Desire Doue yang memainkan 355 menit dengan persentase 56,3%, Fabian Ruiz dengan 326 menit atau 51,7%, serta Nuno Mendes yang hanya tampil 217 menit dengan persentase 34,4%.

Kini, setelah kemenangan atas Strasbourg dan terus menekan Monaco dalam persaingan liga, Paris Saint-Germain mulai memusatkan fokusnya ke Barcelona.

Seperti yang terjadi pada Manchester City, klub Catalunya itu menyadari bahwa kondisi bugar yang diperoleh bintang-bintang utama klub Prancis tersebut bisa berubah menjadi faktor penentu dalam duel ini.

Tim besutan Hansi Flick datang ke laga ini dalam kondisi teknis yang luar biasa, namun sebaliknya mengalami kelelahan yang lebih besar pada tingkat kesiapan fisik para pemainnya.

Di La Liga saja, menit bermain Lamine Yamal dan Raphinha menunjukkan kontras yang nyata dengan menit bermain Dembele bersama Paris Saint-Germain. Hal itu tetap benar bahkan dengan mempertimbangkan bahwa pemain Brasil tersebut absen dari dua pertandingan setelah kembali dari jeda internasional bersama timnas negaranya.

Lamine Yamal memainkan 741 menit dalam 9 pekan, yang setara dengan 91,5% dari total 810 menit yang mungkin dijalani, sementara Raphinha tampil dalam 575 menit dalam 8 pertandingan, dengan persentase 79,9% dari total 720 menit yang bisa ia jalani dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Namun, perbandingan tidak terbatas pada dua bintang Barcelona itu saja. Di La Liga, dan kecuali kiper Joan Garcia yang memainkan 675 menit dengan persentase 83,3%, Pedri dan Espart tampil masing-masing dalam 620 menit, atau sekitar 76,5% dari total menit yang mungkin dijalani.

Eric Garcia juga memainkan 603 menit dengan persentase 74,4%, dan menit bermain Gerard Martin mencapai 571 menit dengan persentase 70,5%, sementara Fermin Lopez tampil dalam 538 menit dengan persentase 66,4%. Adapun Rodri, ia memainkan 517 menit dengan persentase 63,8%, sedangkan Pau Cubarsi tampil dalam 512 menit dengan persentase 63,2%.

Angka-angka tersebut menggambarkan dua gambaran yang benar-benar berbeda dalam cara mengelola beban fisik para pemain. Di saat Paris Saint-Germain mampu mengistirahatkan Dembele di kompetisi domestik, Barcelona harus mengandalkan para pemain intinya untuk menit yang jauh lebih panjang, demi menjaga ritmenya di La Liga. Jadi, apakah perbedaan ini akan berubah menjadi faktor penentu di Parc des Princes?