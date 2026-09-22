Federasi Sepakbola Maroko mengumumkan pemanggilan Ilias Akhomach, penyerang Villarreal, ke dalam skuad timnas Maroko, dalam langkah yang memunculkan banyak tanda tanya, setelah Maroko tidak mengungkapkan pemain yang akan absen sebagai ganti masuknya Akhomach.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan pada Selasa malam bahwa seluruh data mengindikasikan Brahim Diaz, bintang Real Madrid, kemungkinan menjadi pemain yang dicoret dari skuad, akibat mengalami masalah fisik serius dalam periode terakhir.

Sebelumnya, "AS" mengungkap pada Senin bahwa Diaz menjalani pertandingan-pertandingan terakhir sambil mengalami nyeri hebat, hal yang mungkin menjadi penyebab absennya dari skuad timnas Maroko selama jeda internasional saat ini.

Meski belum ada konfirmasi resmi hingga kini, sejumlah indikasi menguatkan bahwa pemain Real Madrid itu tidak akan tampil bersama Maroko dalam dua laga melawan Gabon dan Lesotho, kemudian melawan Ghana dalam laga persahabatan yang dinanti, mengingat kebutuhannya untuk beristirahat dan pulih dari masalah fisiknya.

Akhomach: penghargaan baru

Di sisi lain, Ilias Akhomach mendapatkan kesempatan baru bersama timnas Maroko, setelah pelatih Mohamed Ouahbi memutuskan memanggil penyerang Villarreal itu.

Akhomach lahir di luar Maroko, tepatnya di Piera di Kota Barcelona, Spanyol, tetapi ia pada akhirnya memilih membela negara asal keluarganya di level internasional.

Pemain berusia 22 tahun itu telah menjalani 13 pertandingan mengenakan kostum timnas Maroko hingga saat ini, namun ia masih mencari gol internasional pertamanya.

Diaz: saatnya beristirahat

Sejak awal musim ini, Jose Mourinho, sang direktur teknik, menunjukkan melalui pernyataan dan keputusannya sejauh mana ia mengandalkan Diaz dalam skemanya, di mana pemain Maroko itu menjadi elemen penting di sisi kanan, dan membalas kepercayaan pelatihnya dengan penampilan-penampilan gemilang.

Selama empat musimnya mengenakan kostum Real Madrid, Diaz tampak berada dalam posisi terbaiknya untuk memantapkan kedudukannya sebagai pemain inti yang tak tergantikan, namun masalah fisiknya saat ini bisa menghambat kemajuannya untuk sementara waktu.

Pada saat yang sama, keputusan mencoretnya dari jeda internasional saat ini bisa jadi bermanfaat bagi sang pemain, karena memberinya istirahat yang dibutuhkan untuk pulih dan kembali ke lapangan secepat mungkin.

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