Kancah sepakbola Irak tengah dilanda antisipasi luas menanti pengumuman langkah selanjutnya dari federasi sepakbola terkait berkas kepelatihan timnas, terutama dengan semakin dekatnya akhir masa kontrak pelatih asal Australia, Graham Arnold, pada akhir bulan ini.

Di tengah ketidakpastian ini, nama pelatih asal Maroko, Walid Regragui, mencuat sebagai salah satu nama terkuat yang dibahas di meja para pejabat Irak, seandainya kesepakatan final yang menjamin bertahannya sang pelatih Australia tidak tercapai.

Regragui: Pilihan Utama

Menurut kanal olahraga Irak "Al-Rabiaa", federasi Irak menempatkan Regragui di barisan terdepan kandidat untuk mengemban tanggung jawab kepelatihan, mengingat rekam jejak kepelatihannya yang kaya dan pengalaman luasnya di kancah internasional, di samping sentuhannya yang luar biasa dalam sejarah sepakbola Maroko dan Arab.

Arah ini bertumpu pada pencapaian besar yang diraih Regragui saat membawa timnas Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar, dalam sebuah kisah sepakbola abadi yang mengukuhkan namanya di antara pelatih-pelatih besar dunia.

Negosiasi Arnold Jadi Prioritas

Namun, setiap langkah resmi ke arah negosiasi dengan Regragui masih bergantung pada hasil pembicaraan yang saat ini berlangsung dengan Arnold, karena petinggi sepakbola Irak memberikan prioritas untuk menuntaskan berkas ini terlebih dahulu, baik itu perpanjangan maupun perpisahan.

Saat ini tengah berlangsung pertemuan-pertemuan intensif antara para pejabat Irak dengan Arnold dan agennya, untuk mencapai kesepahaman yang menjamin keberlanjutan kerja sama, terutama setelah keberhasilannya membawa timnas lolos ke putaran final Piala Dunia sejak ia mengemban tugas pada Mei 2025.

Untuk memutuskan berkas ini, federasi telah membentuk komite khusus yang diketuai Younis Mahmoud, yang beranggotakan dua wakil ketua, Sarmad Abdul Ilah dan Mohammed Nasser, untuk mengeluarkan keputusan final sebelum kontrak berakhir.

Regragui Tersedia untuk Petualangan Baru

Di sisi lain, Regragui menjadi tersedia untuk menjalani petualangan baru sejak kontraknya dengan timnas Maroko berakhir pada Maret 2026, setelah fase yang sarat pencapaian yang dimahkotai dengan lolos ke semifinal Piala Dunia dan ditutup dengan Piala Afrika 2025.

Meski namanya kuat hadir di media, federasi Irak belum membuka negosiasi resmi apa pun dengannya hingga saat ini, yang berarti berkas ini masih berada pada tahap evaluasi, menanti kepastian final atas masa depan Arnold dalam beberapa hari mendatang.