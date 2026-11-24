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Lega Serie A menerbitkan dokumen penawaran hak siar Coppa Italia dengan tujuan meningkatkan pendapatan untuk tiga musim mendatang. Berkaitan erat dengan tujuan itu, muncul pula gagasan format baru untuk kompetisi tersebut.

Dalam dokumen penawaran hak siar untuk tiga musim mendatang, Serie A juga mengungkapkan dua alternatif format yang dapat mengubah penyelenggaraan turnamen agar lebih menyerupai Piala FA Inggris. Ada dua opsi.

FORMAT A

Format A mempertahankan sistem saat ini, dengan 40 klub peserta: 20 tim Serie A, 16 tim Serie B, dan empat tim Serie C. Delapan klub teratas dalam pemeringkatan berdasarkan hasil musim sebelumnya baru akan tampil mulai babak 16 besar dan mendapat jaminan bermain di kandang sesuai bagan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, format ini tidak berubah dari yang berlaku saat ini.

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FORMAT B

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Format B, sebaliknya, membawa perubahan dengan 56 tim peserta, terdiri dari 20 tim Serie A, 20 tim Serie B, dan 16 tim Serie C. Dalam format ini, peraturan juga memberikan prioritas kepada tim kedua klub-klub Serie A, terlepas dari divisi tempat mereka bermain.

Babak pertama akan melibatkan 48 klub: 12 tim Serie A, yaitu tim yang menempati peringkat kesembilan hingga ketujuh belas, tiga tim promosi dari Serie B, seluruh 20 tim Serie B, dan 16 tim Serie C. Sebanyak 24 pemenang akan lolos ke babak 32 besar, tempat delapan tim unggulan Serie A mulai bertanding. Ini menjadi perbedaan penting dari Format A, yang membuat delapan tim terbaik dalam pemeringkatan juga tidak perlu bermain di babak 32 besar. Dalam Format B, tim kedua juga tidak boleh menghadapi tim utama dari klub yang sama sebelum final, jika keduanya mencapai babak tersebut.

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Baik Format A maupun Format B mempertahankan sistem satu pertandingan di setiap babak gugur. Namun, ada perbedaan penting pada semifinal, yang dalam Format B juga akan dimainkan dalam satu pertandingan. Cara menentukan tuan rumah pun berubah karena hak bermain di kandang akan diputuskan melalui undian.

ASPEK KEUANGAN

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Pemilihan di antara kedua model tersebut bukan hanya persoalan olahraga, melainkan juga ekonomi, jelas Gazzetta.it. Dokumen penawaran Lega Serie A menetapkan harga minimum yang berbeda untuk hak siar Coppa Italia selama tiga musim mendatang. Untuk Format A, harga minimum yang diminta adalah 54 juta euro per musim, atau total 162 juta euro selama tiga musim. Format B, yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak peserta, memiliki harga minimum 61 juta euro per tahun, setara dengan 183 juta euro selama tiga musim.

SUPERCOPPA

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Berikutnya, Supercoppa. Untuk trofi nasional ketiga ini, dokumen penawaran mencakup format dua tim maupun empat tim: pada format pertama, harga minimum hak siar adalah 8 juta euro per musim, yang naik menjadi 15 juta euro jika menggunakan format empat tim. Dengan demikian, jika penawaran berada pada harga minimum, Lega Serie A akan memperoleh 62 juta euro per musim dari Supercoppa Italiana dan Coppa Italia, dibandingkan dengan 58 juta euro saat ini. Angka itu bisa meningkat menjadi 76 juta euro.