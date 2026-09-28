Reebok secara resmi kembali menancapkan benderanya di lanskap sepakbola elite dengan peluncuran Sidewinder 26 Elite FG. Sepatu firm-ground kelas atas ini dirancang khusus untuk pemain yang beroperasi di level tertinggi permainan modern, memadukan teknologi mutakhir dengan daya tahan ringan.

Untuk menandai awal era baru ini, Reebok telah mengumpulkan deretan talenta global yang mengesankan dengan striker Beşiktaş Dušan Vlahović, bek Como Trevoh Chalobah, dan kiper muda Kayla Rendell sebagai ujung tombak.

Inti dari Sidewinder 26 Elite FG adalah pelat Vestamid, yang dirancang untuk menawarkan daya tahan ringan dan dukungan struktural di bawah kaki tanpa menambah bobot yang tidak perlu. Outsole-nya memperkenalkan sistem Deadly Strike, yang memadukan grip kaki tumpu dari teknologi Shooting Brake dengan pengembalian energi kaki tembak dari Power Unit.

Reebok

Dipadukan dengan pul Sidewinder yang dirancang khusus, konfigurasi ini menghadirkan traksi arah yang presisi untuk pergerakan eksplosif, perubahan arah cepat, dan kontrol dekat dalam tekanan. Pada bagian upper, Reebok menggunakan material mikrofiber premium yang dipasangkan dengan perlakuan grip SupraSkin untuk memastikan sentuhan pertama yang bersih dan kontrol bola yang andal.

Sepatu ini memiliki penutup tali klasik dan profil low-cut, dibangun dengan lidah dan collar rajut adaptif yang membungkus kaki. Konfigurasi ini menciptakan sensasi terkunci yang bebas gangguan dan bergerak alami bersama pemain, memberikan stabilitas saat melakukan pressing, mengubah arah, atau menahan bek.

Reebok

Penyerang internasional Serbia Dušan Vlahović memimpin daftar pengguna sepatu ini, mengandalkan desain responsifnya untuk mendukung penyelesaian akhir yang klinis dan gaya bermain fisiknya. Vlahović berkata: "Sidewinder 26 Elite FG memberi saya kepercayaan diri untuk melepaskan tendangan dengan presisi, kekuatan, dan niat penuh dalam setiap momen. Sepatu ini dibuat untuk kontrol dalam tekanan dan respons eksplosif, itulah yang saya andalkan untuk tampil dalam performa terbaik."

Reebok

Bek tengah tangguh Trevoh Chalobah bergabung dengannya dalam daftar tersebut, menambahkan ketenangan bertahan ke jajaran baru sepakbola Reebok. Kembalinya merek ini juga menyoroti representasi di seluruh area lapangan dengan perekrutan kiper Kayla Rendell: "Saya bangga bergabung dengan Reebok di momen yang begitu menarik saat merek ini kembali ke sepakbola.

"Anda bisa merasakan energi di balik apa yang sedang dibangun. Saya antusias menjadi bagian dari kelompok yang mendorong permainan ini maju sambil tetap berakar pada asalnya." Dipadukan dengan teknologi berspesifikasi tinggi dan dukungan atlet kelas atas, Sidewinder 26 Elite FG menandai pernyataan yang kuat dan serius dari Reebok saat kembali melangkah ke lapangan.

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