Real Madrid yang tertawa terakhir dan meraup jutaan berkat trik transfer

Real Madrid dan Como telah mencapai kesepakatan dalam drama transfer seputar Nico Paz, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Gelandang tersebut dijual ke klub Italia itu pada tahun 2024 dengan harga enam juta euro, namun Real menyertakan klausul pembelian kembali saat itu. Berkat skema yang cerdik, Real Madrid tampaknya akan meraup keuntungan besar dari kesepakatan ini.

Setelah tampil dalam delapan pertandingan bersama tim utama Real, tim asuhan Cesc Fàbregas itu mengambil alih pemain berusia 21 tahun tersebut. Klub Italia tersebut membayar enam juta euro, namun transfer tersebut masih memiliki beberapa kendala.

Klub asal Madrid tersebut telah menyepakati persentase bagi hasil sebesar lima puluh persen dan juga memasukkan klausul pembelian kembali ke dalam kontrak. Klausul tersebut kini diaktifkan oleh Los Blancos.

Dalam kontrak pembelian tersebut disebutkan bahwa Real dapat memanggil kembali pemain tersebut kapan saja dengan biaya sembilan juta euro. Namun, Paz tidak akan bermain di ibu kota Spanyol, melainkan kembali ke Italia.

Como menerima sembilan juta euro dari Real, namun langsung membeli kembali pemain muda tersebut. Untuk saat ini, belum jelas berapa jumlah pastinya. Pemain tersebut dinilai senilai enam puluh juta euro, namun nilai transfer langsungnya lebih rendah.

Klub Italia tersebut tampaknya telah belajar dari negosiasi sebelumnya. Real Madrid kembali mempertahankan klausul penjualan kembali dan klausul pembelian kembali, namun keduanya diperkirakan akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.

Paz dan Como mencatat sejarah musim lalu dengan lolos ke Liga Champions. Pemain kunci asal Argentina ini mencetak 12 gol dan memberikan 7 assist dalam 35 pertandingan Serie A.