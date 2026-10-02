Kasus Negreira kini bukan lagi sekadar berkas perkara di Spanyol, melainkan telah berubah menjadi bom waktu yang mengancam akan menghantam Barcelona di level Eropa, dan di Real Madrid terdapat keyakinan kuat bahwa jam penghitungan di tingkat Eropa telah mendekat.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengutip sumber-sumber yang mengetahui bahwa Real Madrid yakin bahwa penegasan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" terhadap berkas kasus Negreira melampaui sekadar sebuah prosedur rutin untuk menambahkan dokumen-dokumen baru ke dalam berkas yang telah terbuka sejak 2023.

Klub Kerajaan itu meyakini bahwa laporan komprehensif dan masif yang mereka serahkan pada 17 Juni lalu, yang melampaui 50 ribu halaman, kini menjadi potongan yang hilang yang selama ini menghalangi UEFA untuk bergerak sepanjang dua tahun terakhir, dan bahwa badan Eropa tersebut kini telah memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk menghukum klub Catalan itu, hal yang menjelaskan dibekukannya berkas tersebut sebelumnya.

Mengapa UEFA tidak menutup berkas ini?

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa badan sepak bola tertinggi di Eropa itu tidak berniat menutup berkas penyelidikan disipliner sampai keluarnya putusan final dalam gugatan hukum yang tengah berjalan di Spanyol, tetapi tindakan disipliner Eropa ini sepenuhnya terpisah dan tidak ada kaitannya dengan jalannya peradilan Spanyol.

Dengan kata lain, di Madrid mereka menilai bahwa bukti-bukti kini sudah cukup untuk menerapkan regulasi Eropa yang ketat, yang secara jelas menyatakan kemungkinan menghukum klub mana pun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas apa pun yang bertujuan memanipulasi hasil sebuah pertandingan atau memengaruhinya di tingkat nasional maupun internasional.

Hukuman yang mungkin dijatuhkan menurut regulasi UEFA bisa mencapai larangan tampil di Liga Champions Eropa selama satu musim penuh, ditambah denda finansial yang sangat besar.









Pelanggaran etik yang berat

Persoalannya tidak berhenti pada manipulasi hasil. Di Real Madrid mereka meyakini bahwa perilaku Barcelona yang berupa pembayaran gaji kepada wakil ketua komite wasit Spanyol selama 15 tahun berturut-turut, dengan sendirinya merupakan pelanggaran berat terhadap kaidah perilaku etik milik Asosiasi Sepak Bola Eropa.

Klub Putih itu menekankan sebuah poin hukum yang mendasar: sanksi disipliner olahraga sepenuhnya terpisah dari proses pidana dan tidak bertentangan dengannya. Mungkin saja seseorang dijatuhi hukuman pidana tanpa menghadapi konsekuensi disipliner olahraga apa pun, dan begitu pula sebaliknya, gugatan pidana bisa saja gugur karena tidak cukupnya bukti pidana, sementara terdapat alasan yang cukup dan kuat untuk mengambil tindakan disipliner di bidang olahraga; salah satunya tidak membatalkan yang lain.

Sembari menanti hasil dari proses hukum di Spanyol, di mana Real Madrid secara resmi telah bergabung sebagai pihak penggugat dalam kasus ini, apa yang dituntut oleh Klub Kerajaan itu sekarang adalah diambilnya tindakan disipliner segera terhadap Barcelona, dan mereka yakin bahwa berkas yang mencakup 50 ribu halaman itu membenarkan hal tersebut dengan sangat kuat.