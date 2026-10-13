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Indikasi positif bagi Los Blancos

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Perburuan tanda tangan talenta Inggris JJ Gabriel, pemain Manchester United, memasuki fase krusial, di tengah laporan yang menyebut meningkatnya optimisme Real Madrid untuk bisa menuntaskan transfer ini dengan mengalahkan Barcelona.

Gabriel yang berusia 16 tahun merupakan salah satu talenta muda paling menonjol di akademi Manchester United dalam beberapa tahun terakhir, dan ia telah menunjukkan niatnya untuk meninggalkan "Old Trafford".

Menurut jurnalis Ramon Alvarez, optimisme di dalam Real Madrid semakin besar bahwa transfer ini bisa terwujud, berdasarkan kerja klub bersama pemain tersebut serta keyakinan bahwa ia bisa mendapatkan paspor Irlandia atau Siprus.





Persoalan inilah yang menjadi hambatan terbesar bagi kepindahan Gabriel ke klub Eropa, sehingga kemajuan apa pun dalam aspek ini menjadi langkah penting menuju penyelesaian transfer.

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Gabriel sebelumnya telah mengajukan beberapa tuntutan kepada Manchester United, di antaranya jaminan menit bermain di tim utama serta kontrak yang menguntungkan, tuntutan yang ditolak oleh klub Inggris tersebut. Transfer ini diperkirakan akan tuntas pada bursa transfer musim dingin Januari 2027.

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Apa artinya ini bagi Barcelona dan United?

Barcelona masih berada dalam perburuan untuk mendapatkan Gabriel, tetapi perkembangan ini menjadi sinyal negatif bagi ambisi mereka merekrut talenta muda tersebut musim ini.

Klub Katalan terlibat dalam persaingan dua kubu dengan Real Madrid untuk pemain itu, sementara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain turut memantau situasinya sebelum Gabriel menunjukkan preferensinya untuk pindah ke Spanyol.









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Manchester United diperkirakan hanya akan menerima sekitar 350 ribu pound sterling sebagai kompensasi "pembinaan", yang membuat transfer ini menjadi sebuah pertaruhan berbiaya rendah atas talenta dengan potensi luar biasa.

Meski demikian, keputusan akhir belum diambil, dan Barcelona tetap berada dalam persaingan, terutama karena masih ada cukup waktu sebelum bursa Januari. Keputusan terakhir tetap berada di tangan Gabriel dan keluarganya, namun berdasarkan data terbaru, ia tampaknya cenderung memilih klub ibu kota Spanyol tersebut.