Real Madrid vs Barcelona: El Classico Di Jam Tayang Utama Indonesia

Laga El Classico dan Derbi Madrid besar kemungkinan akan ditayangkan pada jam tayang utama di Tanah Air karena punya nilai jual lebih di Asia.

Salah satu pertandingan sepakbola terbesar di dunia yakni vs atau El Classico dipastikan akan ditayangkan pada jadwal yang bersahabat bagi masyarakat di Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, laga besar di LaLiga yakni Derbi Madrid antara Real Madrid vs juga direncanakan akan ditayangkan pada jam tayang utama Tanah Air.

Rodrigo Gallego selaku perwakilan LaLiga Global Network Indonesia mengatakan jika penayangan beberapa laga akbar LaLiga di jam tayang utama (premier time) Asia memiliki tujuan untuk mendekatkan diri ke pangsa pasar LaLiga di Asia. Ini karena Rodrigo sadar betul, jika LaLiga perlu bekerja keras untuk menarik hati para penggemar sepakbola di Asia yang diakuinya masih lebih banyak menyukai klub-klub Liga Inggris ketimbang klub-klub LaLiga saat ini.

Rodrigo menganggap laga El Classico antara Real Madrid vs Barcelona dan Derbi Madrid antara Real Madrid vs Atletico Madrid merupakan "barang dagangan" utama LaLiga untuk mendekatkan diri atau memperluas penggemarnya di luar Eropa. Selain laga panas yang melibatkan tiga klub teratas LaLiga itu, LaLiga juga memiliki pertandingan lainnya yang menjadi nilai jual dari kompetisi teratas Spanyol itu yakni Derbi Andalusia ( vs ), Derbi (Valencia vs ), dan Derbi Basque (Athletic Bilbao vs ).

"Kita tahu bahwa Liga Inggris di Asia adalah liga yang banyak digemari. Tetapi, saya pikir dan saya percaya bahwa LaLiga sedang dalam posisi mengejar Liga Inggris. LaLiga dalam hal pengikut media sosial, penonton televisi, saya pikir kami akan meraihnya selangkah demi selangkah," ujar Rodrigo.

"Jika melihat jadwal LaLiga dalam lima tahun terakhir, anda lihat bahwa 50 persen pertandingan LaLiga dimainkan pada waktu yang bersahabat di Asia. LaLiga memiliki dua El Classico, dua derbi besar, dan enam laga derbi lainnya dalam semusim. Setengah dari itu, termasuk El Classico akan bermain dalam jam tayang utama di Asia. Jadi, orang-orang di Jepang, Korea, Indonesia, dan Asia Tenggara lainnya akan bisa menikmatinya," ujar Rodrigo menambahkan.

Untuk laga El Classico di musim ini Barcelona akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada laga yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2020. Sementara di pertemuan kedua yang di mana Real Madrid akan menjadi tuan rumah akan dihelat pada 11 April 2021. Untuk jam tayang keduanya masih akan ditentukan nanti.

Sementara itu, laga Derbi Madrid pertemuan pertama akan dilaksanakan pada 13 Desember 2020 yang di mana Real Madrid akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu. Pada paruh kedua, giliran Atletico Madrid yang akan memainkan laga Derbi Madrid sebagai tuan rumah pada 7 Maret 2021.

Laga El Classico musim ini, boleh jadi akan menjadi laga spesial. Pasalnya, banyak meyakini bahwa laga Barcelona menghadapi Real Madrid di musim ini akan menjadi laga pamungkas bagi Lionel Messi yang memang sudah berhasrat ingin meninggalkan Barca.