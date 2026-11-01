Persaingan memperebutkan penghargaan "Pichichi" untuk top skor Liga Spanyol kian memanas seiring kompetisi La Liga mendekati akhir sepertiga pertama musim ini, setelah trio Raphinha, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal menempatkan diri di puncak daftar pencetak gol, dalam persaingan terbuka yang semakin sengit dari pekan ke pekan.

Pemain Brasil, Raphinha, memimpin perburuan top skor setelah menambah koleksinya menjadi 15 gol, meski sempat mengalami cedera selama jeda internasional, yang kemudian disusul dengan kembalinya ia mencetak gol dengan cepat serta terus menampilkan performa ofensif yang memukau bersama timnya.

Pemain Prancis, Kylian Mbappe, berada di posisi kedua dengan koleksi 12 gol, setelah memperkuat torehan golnya dengan mencetak dua gol dalam laga melawan Sevilla dan Barcelona, sebelum terus menggetarkan jala gawang Racing Santander, di mana ia hanya membutuhkan 11 menit untuk membuka keunggulan dalam pertandingan tersebut.

Adapun posisi ketiga ditempati pemain muda Spanyol, Lamine Yamal, yang kembali bersaing dengan kuat setelah mencetak dua gol ke gawang Deportivo Alaves, menambah koleksinya menjadi 10 gol di liga, sehingga ia hanya tertinggal dua gol dari Mbappe, dan terus menekan para pemilik posisi pertama dan kedua.