Klub Real Madrid mengumumkan absennya kiper asal Belgia Thibaut Courtois dari laga melawan Barcelona pada hari Minggu ini di El Clasico.

Real Madrid menyatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Telah dipastikan absennya Thibaut Courtois pada saat-saat terakhir dari pertandingan Real Madrid melawan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, karena mengalami gejala flu."

Pernyataan klub kerajaan itu menambahkan: "Kiper Ilya Voloshin bergabung ke dalam skuad Real Madrid untuk laga El Clasico sebagai pengganti Courtois."

Courtois telah menjalani 12 pertandingan bersama Real Madrid di berbagai kompetisi musim ini, di mana ia kebobolan 14 gol dan hanya dua kali keluar dengan gawang tak kebobolan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Kiper asal Ukraina Andriy Lunin diperkirakan akan menjadi penjaga gawang utama Real Madrid pada laga El Clasico melawan Barcelona.

Real Madrid menempati peringkat ketiga di klasemen La Liga sebelum El Clasico dengan 21 poin, sementara Barcelona memimpin kompetisi dengan 27 poin.



