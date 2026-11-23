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Real Madrid menuntaskan sesi latihan terakhir di Valdebebas, hari ini, Senin, menjelang laga melawan wakil Belanda, Eindhoven, di Liga Champions, dengan dua pemain penting absen.

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Harian Marca melaporkan, "Endrick dan Dumfries tidak terlihat di lapangan bersama rekan-rekan setim mereka, sehingga keikutsertaan keduanya dalam pertandingan hampir pasti dicoret."

Terkait kondisi pemain asal Brasil tersebut, Real Madrid merilis laporan medis melalui situs resminya yang berbunyi, "Setelah menjalani pemeriksaan hari ini oleh tim medis klub, Endrick didiagnosis mengalami cedera otot pada otot adduktor kaki kiri. Kondisinya akan terus dipantau."

Di sisi lain, Raúl Asencio dan Rodrygo Goes juga tidak ikut serta dalam latihan bersama.

Kedua pemain itu masih berfokus menjalani program pemulihan masing-masing dan belum siap kembali berlatih bersama tim.

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Harian AS menyebut Endrick akan absen selama dua hingga tiga pekan, sementara Dumfries masih diragukan tampil.

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Denzel Dumfries kembali ke Real Madrid setelah bermain 180 menit bersama timnas Belanda. Ia sebelumnya mendapat istirahat penuh saat menghadapi Celta Vigo, karena menyaksikan seluruh pertandingan dari bangku cadangan.

Sementara itu, Endrick bermain 119 menit bersama timnas Brasil, dengan rincian 19 menit dalam laga melawan Jepang dan pertandingan penuh melawan Singapura, sebelum tampil selama 19 menit kontra Celta Vigo.

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Latihan Real Madrid hanya berisi sesi taktik dan permainan skala kecil untuk mengembalikan sentuhan bola dan menjaga ritme permainan.

AS juga menyebut kembalinya Ferland Mendy sudah sangat dekat. Pemain asal Prancis itu telah berlatih bersama tim selama beberapa pekan, dan tanda-tanda terkait kondisinya terlihat sangat positif. Ia diperkirakan akan kembali masuk skuad Real Madrid dalam waktu dekat.

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Kembalinya Mendy sebenarnya sudah sempat dibahas sebelum laga melawan Celta Vigo, tetapi staf pelatih dan tim medis memilih untuk menunggu, mengingat proses pemulihannya ditangani dengan sangat hati-hati.

Fede Valverde diperkirakan kembali ke susunan pemain inti setelah duduk di bangku cadangan dalam laga LaLiga akibat perjalanan panjang yang harus ditempuhnya selama jeda internasional. Ia tiba pada Kamis kemarin setelah bermalam di pesawat, lalu langsung mengikuti latihan pada hari Jumat.

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Ia dipastikan menjadi starter saat menghadapi Eindhoven, sama halnya dengan Vinícius Júnior, yang keikutsertaannya telah dikonfirmasi Mourinho dalam konferensi pers seusai laga melawan Celta Vigo.

Tchouameni juga akan kembali mengisi lini tengah. Tidak ada perubahan besar yang diperkirakan dalam susunan pemain, begitu pula penggunaan pemain dari tim muda.

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Sambil menunggu pengumuman skuad final, Dumfries masih diragukan tampil, sedangkan Endrick dipastikan absen.