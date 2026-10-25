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Real Madrid mendapat pukulan telak menjelang duel El Clasico krusial melawan Barcelona setelah kiper Thibaut Courtois dipastikan absen karena sakit. Absennya Courtois pada saat-saat terakhir memaksa Real Madrid mengandalkan kiper pelapis Andriy Lunin untuk laga penting La Liga di Camp Nou.

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Madrid terpukul oleh absennya Courtois

Madrid akan tampil tanpa kiper andalannya, Courtois, dalam laga El Clasico yang sangat dinantikan melawan Barcelona. Kiper berusia 34 tahun itu terserang flu dan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan penting Liga tersebut.

Absennya Courtois menjadi pukulan besar bagi Madrid menjelang lawatan ke Camp Nou. Madrid saat ini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Karena itu, mereka harus memenangi pertemuan pada pekan ke-10 tersebut agar tetap bersaing dalam perebutan gelar.

Klub konfirmasi Courtois dicoret dari skuad pada saat terakhir

Penyakit itu menyerang pada saat yang paling tidak tepat bagi tim tamu. Madrid mengeluarkan kabar resmi yang mengonfirmasi absennya sang kiper secara mendadak hanya beberapa jam sebelum kick-off.

“Courtois dicoret pada saat terakhir dari pertandingan pekan ke-10 LaLiga antara Real Madrid dan Barcelona malam ini karena terserang flu,” kata klub dalam pernyataan singkat. “Illia Voloshyn telah dipanggil ke skuad untuk menggantikannya.”

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Courtois tampil sangat baik sejak jeda internasional terakhir. Yang terbaru, ia berperan penting dalam kemenangan meyakinkan Madrid 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions pada pertengahan pekan.

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Lunin siap mengambil peran utama

Dengan Courtois absen, Lunin akan menggantikannya di bawah mistar. Kiper berusia 27 tahun itu telah membuktikan diri sebagai pelapis yang bisa diandalkan Madrid dalam beberapa musim terakhir. Lunin tampil menonjol saat Madrid melaju hingga final Liga Champions pada 2024. Ia perlu kembali tampil setenang itu untuk membendung Barcelona yang sejauh ini selalu menang.

Tim tuan rumah menyambut pertandingan ini dengan performa luar biasa di kompetisi domestik. Barcelona telah memenangi seluruh pertandingan liga mereka musim ini, sehingga lini pertahanan tim tamu akan menghadapi tekanan besar.

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Madrid hadapi tekanan dalam laga krusial El Clasico

Madrid datang ke Camp Nou dengan sorotan besar tertuju kepada mereka. Mereka sudah menelan dua kekalahan di Liga musim ini, masing-masing dari Real Betis dan Atletico Madrid. Upaya memangkas selisih enam poin itu semakin sulit karena satu pemain penting lain di lini serang juga absen. Penyerang Vinícius Junior masih belum bisa bermain untuk tim tamu karena masih menjalani larangan tampil empat pertandingan di kompetisi domestik.