Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid mengonfirmasi bahwa Endrick mengalami cedera otot menjelang laga Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Penyerang Brasil itu kesulitan mendapat menit bermain di bawah Jose Mourinho musim ini dan kini harus kembali menepi.

Iklan

Endrick kembali mengalami cedera

Madrid secara resmi mengumumkan bahwa penyerang Brasil Endrick kembali mengalami cedera otot. Pemain remaja itu absen dari sesi latihan terakhir tim utama menjelang laga Liga Champions melawan PSV. Klub asal Spanyol itu tengah bersiap menghadapi pertandingan penting di kompetisi Eropa, tetapi kini harus bermain tanpa penyerang muda berbakat mereka.

Cedera yang datang pada waktu kurang tepat ini menjadi pukulan besar bagi penyerang yang dinilai sangat berbakat tersebut. Ia harus menjalani perawatan justru ketika sangat membutuhkan kesempatan untuk membangun momentum. Alih-alih bersaing mendapatkan menit bermain, ia harus menghadapi jeda lain yang membuat musimnya kian sulit.

Madrid merilis kabar medis resmi

Klub merilis keterangan medis resmi untuk menjelaskan penyebab pasti absennya pemain Brasil itu. Tim medis klub segera memeriksa sang penyerang setelah ia mengeluhkan rasa tidak nyaman menjelang pertandingan penting di kompetisi Eropa tersebut.

"Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini oleh tim medis Real Madrid terhadap pemain kami, Endrick, ia didiagnosis mengalami cedera otot abduktor pada kaki kirinya," demikian konfirmasi klub dalam pernyataan resminya.

Iklan Iklan

Real Madrid tidak menyebutkan tanggal pasti kembalinya penyerang muda itu. Keterangan medis tersebut hanya menyatakan bahwa pemulihannya masih "menunggu perkembangan".

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 PSV Tonton

Kekecewaan Endrick bertambah

Cedera terbaru ini menjadi kekecewaan pahit lainnya bagi Endrick dalam musim yang sejauh ini berlangsung sulit baginya. Pelatih kepala Mourinho sangat jarang memainkannya musim ini, sehingga kesempatan Endrick tampil bersama tim utama amat terbatas.

Musim ini, ia baru tampil delapan kali di semua kompetisi, dengan catatan satu gol dan satu assist. Selain itu, ia juga sempat mengalami cedera yang membuatnya absen dalam empat pertandingan pertama musim ini.

Iklan

Absen melawan PSV

Endrick dipastikan absen dalam laga terdekat melawan PSV dan diperkirakan tidak dapat bermain selama beberapa hari. Tim medis Real Madrid akan memantau cedera otot adduktor tersebut secara saksama sebelum mengizinkannya kembali menjalani latihan penuh.