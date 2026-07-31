Klub Spanyol Real Madrid kembali mengalami kabar buruk selama persiapan mereka menyambut musim baru; bek muda Dean Huijsen masuk dalam daftar pemain cedera setelah mengalami robekan otot ringan di kaki kanannya.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", cedera ini diperkirakan akan menyingkirkan sang pemain dari lapangan selama sekitar dua pekan, sehingga secara resmi membuatnya absen dari pertandingan besok melawan tim Italia Fiorentina, hanya beberapa hari setelah cedera yang dialami rekannya Raul Asencio.

Absennya para pemain lini belakang semakin memperumit perhitungan tim kepelatihan Los Blancos pada fase persiapan ini, terutama dengan masih berlanjutnya absennya sejumlah pemain karena berbagai alasan.

Pemain Jerman Antonio Rudiger terus menjalani program rehabilitasinya untuk memulihkan kesiapan fisik dan teknisnya menyusul kembalinya ia ke latihan bersama tim baru-baru ini, sementara pemain muda Franco Mastantuono absen dari pemusatan latihan, seiring keputusan klub untuk mencoretnya dari daftar guna mencari opsi yang tepat untuk meminjamkannya pada bursa transfer saat ini.

Perlu diketahui bahwa Real Madrid telah menjalani dua pertandingan persahabatan hingga saat ini, di mana mereka berhasil mengalahkan Alcorcon dengan skor satu gol tanpa balas pada Jumat 24 Juli, dan juga menang atas Leganes dengan skor (4-1) pada Selasa lalu.