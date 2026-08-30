Real Madrid pada Minggu meraih kemenangan keduanya musim ini dengan cara yang sangat mudah. Los Blancos sudah unggul 3-0 atas Málaga di Bernabéu hanya dalam setengah jam berkat gol Jude Bellingham, Kylian Mbappé, dan gol bunuh diri Alfonso Herrero. Arda Güler menambah puncak pesta pada masa injury time: 4-0.

Real, yang oleh pelatih José Mourinho di posisi bek kanan lebih dipilih memainkan Trent Alexander-Arnold ketimbang Denzel Dumfries, unggul dalam waktu kurang dari dua puluh menit. Bellingham merebut bola, menggiringnya melewati cukup banyak pemain Málaga, lalu melepaskan tembakan rendah melewati sela kaki kiper Herrero untuk membawa timnya unggul 1-0.

Kurang lebih sepuluh menit kemudian, skor juga menjadi 2-0 untuk Real Madrid, yang terlalu tangguh bagi tim promosi Málaga. Bellingham menerima bola muntah pada ketinggian yang sempurna untuk sundulan dan menanduk bola yang masuk lewat Herrero yang kurang beruntung.

Real terus menekan dan lewat sebuah serangan indah juga membuat kedudukan menjadi 3-0. Eduardo Camavinga mengirim umpan mendatar kepada Mbappé, yang di sisi kanan menemukan ruang bersama Alexander-Arnold. Pemain Inggris itu mengembalikan bola dengan sempurna kepada Mbappé, yang menuntaskannya dengan sebuah voli indah: 3-0.

Setelah jeda, Real mengendurkan tekanannya dan tak banyak lagi yang terjadi di depan kedua gawang. Bellingham, yang bermain kuat baik dalam menyerang maupun bertahan, menghadirkan salah satu momen langka dengan melepaskan tembakan keras dari sudut yang mustahil hingga membentur tiang gawang.

Pada sisa pertandingan, Málaga sempat mengira akan mendapat penalti, tetapi handball Antonio Rüdiger ternyata bukan pelanggaran. Pada masa injury time, skor akhirnya menjadi 4-0. Vinícius Júnior mengirim umpan kepada Arda, yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang.



