Real Madrid sangat terpukul dan mengeluarkan pernyataan khusus mengenai Paus Leo XIV

Kunjungan Paus Leo XIV ke Santiago Bernabéu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Real Madrid. Dalam sebuah pernyataan, klub tersebut menyebutnya sebagai 'salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah Real Madrid'. Alasan yang cukup untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada Robert Prevost, nama asli sang paus.

Dalam perjalanannya ke Spanyol pekan lalu, Paus Leo XIV ditanya apakah ia lebih menyukai Real Madrid atau FC Barcelona. "Itu mudah," jawabnya di dalam pesawat. "Paus mendukung semua tim, tetapi Prevost mendukung Real Madrid."

Pernyataannya terekam dan tak lama kemudian Real Madrid dengan antusias membagikan rekaman tersebut melalui kanal media sosialnya. Senin lalu, Paus Leo XIV mengunjungi Bernabéu.

Di stadion ikonik tersebut, Paus XIV berpidato di hadapan puluhan ribu hadirin dan bertemu dengan, antara lain, Presiden Real Madrid Florentino Pérez, yang menyerahkan kepadanya kaos putih bersih bertuliskan nama Prevost.

Real Madrid kini mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Gereja Katolik Roma dengan cara yang istimewa. "Dewan Direksi Real Madrid, yang berkumpul pada Kamis, 11 Juni, di bawah kepemimpinan Florentino Pérez, telah memutuskan untuk mengangkat Yang Mulia Paus Leo XIV sebagai anggota kehormatan Real Madrid, penghargaan tertinggi yang diberikan klub kami."

"Dengan cara ini, Real Madrid menyatakan kekaguman dan pengakuan terhadap sosok universal yang mewakili miliaran orang serta mempromosikan perdamaian, solidaritas, dan keadilan di dunia."

"Kunjungan beliau ke Stadion Santiago Bernabéu pada 8 Juni 2026 merupakan suatu kehormatan bagi Real Madrid dan akan selamanya menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah kami," kata Los Blancos.