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Seperti tertulis dalam pernyataan resmi Real Madrid, "Real Madrid C.F. dan Aurélien Tchouameni telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang pemain, yang akan bertahan di klub hingga 30 Juni 2032.

Aurélien Tchouameni bergabung dengan Real Madrid pada 2022. Dalam lima musim bersama klub, ia telah tampil dalam 205 pertandingan dan memenangi delapan gelar: satu Liga Champions, dua Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super UEFA, satu gelar liga Spanyol, satu Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol.

Ia merupakan pemain tim nasional Prancis, yang telah ia bela dalam 50 pertandingan dan bersamanya memenangi UEFA Nations League pada 2021".

Tchouameni, yang membela Real Madrid sejak musim 2022/23 (setelah bermain untuk Bordeaux dan Monaco), telah mencatatkan 186 penampilan bersama Real Madrid dan mencetak 7 gol. Bersama Real Madrid, pemain Prancis kelahiran 2000 itu telah memenangi 1 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, 1 Piala Super Spanyol, 1 Liga Champions, 1 Piala Dunia Antarklub, 1 Piala Interkontinental, dan 2 Piala Super UEFA.

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Real Madrid pun resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Tchouameni. Seperti disampaikan klub Spanyol itu, gelandang asal Prancis tersebut telah mencapai kesepakatan dengan klub untuk memperpanjang masa baktinya bersama Real Madrid hingga 30 Juni 2032.

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Tchouameni tiba di ibu kota Spanyol pada musim panas 2022, setelah bermain untuk Bordeaux dan Monaco, dan secara bertahap mendapatkan peran penting dalam tim. Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menyoroti kontribusinya selama lima musim berseragam klub tersebut. Dalam periode itu, ia mencatatkan 205 penampilan dan meraih delapan trofi: satu Liga Champions, dua Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super UEFA, satu gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol.

Dari segi penampilan individu, pemain kelahiran 2000 itu telah mencatatkan 186 penampilan bersama Real Madrid dan mencetak tujuh gol. Koleksi gelarnya bersama klub mencakup satu gelar La Liga, satu Copa del Rey, satu Piala Super Spanyol, satu Liga Champions, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Interkontinental, dan dua Piala Super UEFA.

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Bersama tim nasional Prancis, Tchouameni juga telah mencapai prestasi penting: ia mencatatkan 50 penampilan bersama Prancis dan menjuarai UEFA Nations League pada 2021. Tchouameni menjalani debutnya bersama tim nasional pada 2021 melawan Bosnia dan menjuarai Nations League pada 2021. Pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Prancis adalah kemenangan 3-0 atas Swedia pada babak 32 besar Piala Dunia yang digelar musim panas lalu.