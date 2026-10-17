Pernyataan Javier Tebas, Presiden LaLiga sekaligus Wakil Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, yang membandingkan metode manajemen Real Madrid dengan yang digunakan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda rezim Nazi, memicu reaksi luas di media internasional, di tengah tuntutan agar dia meninggalkan jabatannya.

Menurut situs resmi Real Madrid, gema pernyataan Tebas meluas ke beberapa media internasional, dengan reaksi paling keras datang dari Jerman, setelah majalah sepakbola Jerman "Kicker" mengambil sikap tegas terhadap insiden tersebut.

Majalah tersebut menulis: "Ini adalah penghinaan terhadap para korban. Tebas harus mengundurkan diri. Dia telah melampaui batas dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Dan mengingat latar belakang historis dari persoalan ini, hanya ada satu hasil yang mungkin," demikian komentar Thomas Bocker.

Dengan nada yang sama, media internasional lainnya turut menyoroti pernyataan Presiden LaLiga tersebut, dengan menyampaikan sikap yang beragam terkait krisis ini.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Blick

"Javier Tebas sepenuhnya meninggalkan pendekatan diplomatis yang semestinya diharapkan dari seorang presiden liga yang merupakan salah satu kompetisi terbesar di Eropa."

L'Equipe

"Real Madrid menuntut pengunduran diri Javier Tebas, menyusul komentarnya yang membandingkan cara kerja Real Madrid TV dengan propaganda Nazi yang digunakan Goebbels."

La Gazzetta dello Sport

"Bentrokan di LaLiga! Polemik memanas di Spanyol setelah serangan presiden liga. Real Madrid: Kami menuntut pengunduran dirinya segera."

The Guardian

"Javier Tebas melancarkan serangan terhadap Real Madrid, pada hari Jumat, melalui media sosial, dengan sebuah pesan panjang yang membandingkan upaya klub untuk meruntuhkan kredibilitas para pengadil dengan metode propaganda yang digunakan Jerman Nazi."

Goal

"Real Madrid kembali berbenturan dengan Javier Tebas, Presiden LaLiga, bahkan menuntut pengunduran dirinya. Hal itu terjadi setelah sebuah perbandingan yang sangat tidak tepat."

BBC

"Real Madrid menuntut pengunduran diri secara langsung Presiden LaLiga, Javier Tebas, setelah yang bersangkutan membandingkan manajemen klub dengan Joseph Goebbels, pejabat propaganda rezim Nazi."

Reuters

"Real Madrid, pada hari Jumat, menuntut pengunduran diri Presiden LaLiga, Javier Tebas, setelah yang bersangkutan membandingkan narasi yang dikeluarkan manajemen klub dengan metode propaganda yang digunakan Partai Nazi di Jerman."

ESPN

"Real Madrid kembali menuntut kepergian Javier Tebas, Presiden LaLiga, setelah dia menuduh Real Madrid TV mengikuti mekanisme propaganda yang digunakan Goebbels."

Ole

"Konflik antara Real Madrid dan Javier Tebas mencapai puncaknya. Sudah sejak lama klub dan Presiden LaLiga saling melontarkan kritik dan tuduhan, tetapi kemarahan meledak di ibu kota Spanyol setelah Tebas, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, membandingkan pendekatan media klub Ibu Kota dengan metode propaganda rezim Nazi."