Real Madrid telah memastikan sosok bintang berikutnya dalam rangkaian langkah perpanjangan kontrak yang dimulai klub untuk mengamankan masa depan para pemain andalannya, dalam sebuah langkah yang mengungkap gambaran rencana mereka untuk mempertahankan pilar-pilar proyek klub.

Jurnalis Mateu Morito mengungkap bahwa Jude Bellingham akan menjadi pemain berikutnya yang kontraknya akan diperpanjang oleh Real Madrid, seraya menegaskan bahwa kesepakatan itu mungkin akan rampung dalam dua pekan, sebagaimana dilaporkan surat kabar Marca.

Morito mengatakan dalam penampilannya di program La Pizarra: "Real Madrid akan memperpanjang kontrak Jude Bellingham, dialah yang berikutnya," seraya memastikan bahwa klub memang tengah bekerja untuk memperpanjang kontrak gelandang asal Inggris tersebut.

Ia menjelaskan bahwa yang dibicarakan adalah kontrak baru yang mungkin berlaku hingga tahun 2030 atau 2031, dengan pengerjaan detail-detail akhirnya yang masih berlangsung.

Bellingham bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dari Borussia Dortmund, dan menandatangani kontrak berdurasi enam musim, sehingga keterikatannya dengan klub berlanjut hingga musim panas 2029.

Real Madrid ingin mengamankan keberlanjutan sang pemain untuk periode yang lebih lama, setelah ia menjadi salah satu elemen utama dalam susunan pemain tim sejak kedatangannya di ibu kota Spanyol tersebut.

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