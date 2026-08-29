Federasi Sepakbola Spanyol mengumumkan penunjukan Juan Martinez Munuera sebagai wasit untuk laga antara Real Madrid dan Malaga, yang dijadwalkan berlangsung besok di Stadion Santiago Bernabeu dalam ajang La Liga, sementara tugas wasit VAR (asisten video) akan diemban oleh Daniel Jesus Trujillo.

Martinez Munuera memiliki catatan yang mengesankan bersama Real Madrid, setelah memimpin 40 pertandingan tim tersebut di La Liga, di mana klub meraih 26 kemenangan berbanding 9 hasil imbang, dan 5 kekalahan.

Meski demikian, nama wasit ini dikaitkan dengan sejumlah kritik dari para pendukung Real Madrid dan manajemen klub, yang sebelumnya pernah mengajukan keluhan terhadapnya karena apa yang tercantum dalam laporannya mengenai salah satu pertandingan musim 2023-2024.

Martinez Munuera sebelumnya memimpin laga terakhir Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu pada musim lalu melawan Athletic Bilbao, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos (4-2).

Terlepas dari kontroversi yang mengelilingi wasit ini, Real Madrid tidak pernah mengalami satu pun kekalahan di La Liga di kandang sendiri dalam pertandingan-pertandingan yang dipimpin oleh Martinez Munuera sejak musim 2022-2023.

Sebaliknya, wasit asal Spanyol ini telah memimpin 12 pertandingan Malaga di La Liga, di mana tim tersebut meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang berbanding 5 kekalahan, dan laga terakhirnya bersama tim asal Andalusia itu adalah pada musim 2017-2018.

Laga besok menyimpan kenangan sebelumnya antara kedua tim di bawah kepemimpinan Martinez Munuera, setelah ia memimpin pertandingan antara Real Madrid dan Malaga pada musim 2013-2014, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos dengan skor satu gol tanpa balas di Stadion La Rosaleda.