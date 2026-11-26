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Real Madrid menorehkan hasil yang sangat baik di Liga Champions musim ini, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi.

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Menurut laporan harian Marca, posisi Real Madrid di puncak klasemen fase liga Liga Champions tercermin jelas dalam pembukuan klub, karena saat ini mereka memuncaki daftar klub dengan pendapatan tertinggi.

Namun, apa yang dipertaruhkan dalam tiga laga mendatang, selain tiket langsung ke babak 16 besar dengan finis di delapan besar, tidak kalah penting dari sisi finansial.

Real Madrid sudah memastikan setidaknya satu tempat di babak play-off, tetapi target klub, seperti diungkapkan pelatih asal Portugal José Mourinho, adalah melaju langsung ke babak 16 besar dan menghindari laga gugur yang pada pertengahan Februari bisa berbenturan dengan upaya tim mengejar target lain, terutama perburuan gelar LaLiga.

Setelah mengoleksi 15 poin, Real Madrid sudah tidak terkejar oleh tim-tim yang menempati peringkat ke-25 ke bawah.

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Dari sisi pendapatan, Real Madrid sudah meraup lebih dari 29 juta euro pada edisi turnamen Eropa kali ini. Dari jumlah tersebut, 18,62 juta euro merupakan bonus tetap yang ditetapkan UEFA sebagai imbalan partisipasi, sedangkan 10,5 juta euro berasal dari hasil yang diraih tim.

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UEFA memberikan bonus sebesar 2,1 juta euro untuk setiap kemenangan, nilai yang turun dibandingkan sebelum perubahan format turnamen pada musim 2024-2025, tetapi bonus itu sudah mendatangkan 10,5 juta euro ke kas Real Madrid.

Tidak ada klub lain yang mampu mencatat rekor kemenangan sempurna, pencapaian yang kini hanya dimiliki Real Madrid setelah Paris Saint-Germain bermain imbang melawan Roma, Rabu lalu.

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Meski demikian, fase pertama Liga Champions masih bisa mendatangkan pendapatan lebih besar bagi klub yang dipimpin Florentino Pérez tersebut.

Real Madrid bisa mendapatkan tambahan 11 juta euro jika lolos langsung ke babak 16 besar, pencapaian yang tinggal berjarak satu kemenangan, dengan tiga laga tersisa melawan Arsenal, LASK, dan Shakhtar.

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Target tersebut tampak realistis. Selain itu, finis di delapan besar akan memberi Real Madrid bonus tambahan sebesar 2 juta euro.

Sementara itu, meraih bonus 9,9 juta euro yang disediakan UEFA bagi juara fase liga tampaknya lebih sulit.

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Nilai bonus ini menurun secara bertahap sesuai posisi setiap tim di klasemen akhir, hingga batas minimum 275 ribu euro bagi tim yang finis di peringkat ke-36.

Selain itu, Real Madrid bisa meraup pendapatan maksimal 6,3 juta euro jika memenangi tiga laga tersisa, karena bonus setiap kemenangan mencapai 2,1 juta euro. Jika bermain imbang, bonusnya turun menjadi 700 ribu euro.

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Singkatnya, nilai bonus finansial yang diperebutkan Real Madrid dalam tiga laga mendatang Liga Champions mencapai 31,2 juta euro, sedikit lebih besar daripada yang telah diterima klub, yakni 29,1 juta euro.

Semua itu belum termasuk pos pendapatan tambahan lainnya, yang nilainya baru akan diketahui setelah turnamen berakhir.

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Pendapatan tambahan terpenting di antaranya adalah apa yang disebut "pilar nilai", konsep yang menggantikan sistem lama pembagian pendapatan hak siar televisi dan memperhitungkan peringkat historis setiap klub dalam lima dan sepuluh tahun terakhir, serta ukuran pasar siaran televisinya.

Real Madrid termasuk klub yang paling banyak menerima uang dari pos ini, dengan jatah sekitar 40 juta euro yang dibayarkan secara bertahap sepanjang musim.

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Adapun bonus lain yang terkait dengan hasil, lolos ke perempat final memberi klub 12,5 juta euro, sedangkan bonus untuk mencapai semifinal sebesar 15 juta euro.

Di partai final, runner-up mendapat setidaknya 18,5 juta euro, sementara bonus bagi sang juara naik menjadi 25 juta euro.